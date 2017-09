‘El héroe de la Felicidad’ llega a León Fernando Moreno y Raúl Gómez. A sus 70 años, este ciclista aficionado recorre 1.400 kilómetros desde Olot a Santiago que Euromaster convertirá en juguetes para Cruz Roja con su campaña solidaria ‘Kilómetros de Felicidad’ LEONOTICIAS Martes, 12 septiembre 2017, 12:09

Fernando Moreno es ‘El Héroe de la Felicidad’. Conoció a través de Cruz Roja la iniciativa solidaria ‘Kilómetros de Felicidad’ con la que Euromaster cambia kilómetros por juguetes para la infancia y no dudó en coger la bicicleta para recorrer 1.400 kms del Camino de Santiago y así “hacer sonreír a otros tantos niños y niñas”. Esta iniciativa, abanderada por el actor y presentador Raúl Gómez, ‘Maraton Man’, tiene como objetivo conseguir 20.000 juguetes para la infancia gracias a los entrenamientos solidarios de miles de usuarios por todo el ámbito nacional.

Este martes, ‘El Héroe de la Felicidad’ entra en la provincia de León y pasará por El Burgo Ranero, Astorga y Villafranca del Bierzo, después de haber sumado ya más de 800 juguetes para la infancia desde su salida el pasado día 1 de septiembre. Después seguirá avanzando kilómetros hasta llegar a la mítica Plaza del Obradoiro en Santiago. En total serán 1.400 kilómetros que Fernando, con su gran ilusión y motivación, añadirá al contador de Kilómetros de Felicidad, de los cuales 250 llevarán el nombre de León y su provincia.

Raúl Gómez, presentador del programa ‘Maraton Man’, está siguiendo muy de cerca los avances de Fernando y destaca la inspiración y motivación que transmite el Héroe: “Es un luchador y una gran persona. Gente así contagia ganas de entrenar y superarse cada día. Su historia es muy bonita y estoy seguro de que va a conseguir llegar al destino y donar todos esos juguetes”.

Por su lado, el propio Fernando Moreno afirma que “desde que me enteré del objetivo de Euromaster y Cruz Roja con esta iniciativa me puse a entrenar. Después de 20 años sin coger la bicicleta será duro, pero las piernas cada vez van mejor y mis nietos me dan muchas fuerzas. Hago esto por todos los niños y niñas que no tienen un juguete.”

Nuria Prat, Directora de Cruz Roja Juventud en Girona, apunta que “con la participación de personas solidarias como Fernando Moreno y la colaboración con Cruz Roja de empresas comprometidas como Euromaster, podemos ayudar a las familias que más lo necesitan. Iniciativas solidarias como la de hoy nos permitirán garantizar el derecho al juego de miles de niños y niñas con más dificultades. Sólo el año pasado, Cruz Roja entregó juguetes para más de 61.000 niños y niñas en todo el país”.

Por último, Carlos Verduras, Director de Marketing de Euromaster, señala el orgullo que para la entidad supone esta campaña: “Kilómetros de felicidad está siendo un éxito en todo el país, gracias a personas como Fernando. Empezamos esta acción cargados con la ilusión de colaborar con la sociedad y con los más necesitados y estamos muy orgullosos por la respuesta de todos los usuarios que hacen que se vea más cercano el objetivo de los 20.000 juguetes.”

En la web www.kmsdefelicidad.com, así como en las Redes Sociales de Euromaster, se podrá seguir un Diario de ruta con el que Fernando nos contará sus sensaciones y anécdotas de cada etapa. Con la llegada a Santiago del ‘Héroe de la Felicidad’ se confirmará la cantidad final de juguetes que habrá conseguido con su esfuerzo y sacrificio y se sumarán a un marcador que espera repartir muchas sonrisas a finales de este año 2017.