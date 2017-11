La Fundación Avata lucha por «la concienciación de todos» en el homenaje en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico Familiares y amigos recuerdan a las víctimas. / Inés Santos La rotonda de Fernández Ladreda con José Aguado ha vuelto a ser el lugar elegido en la séptima edición de este homenaje que reclama más educación vial para la sociedad I. SANTOS León Domingo, 19 noviembre 2017, 18:44

El recuerdo de un familiar o amigo es imborrable y así lo han vuelto a demostrar desde la Fundación Avata en un sentido homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico. Siete ediciones en las que cada 19 de noviembre la fundación recuerda a sus fallecidos y alerta de los peligros de no seguir las normas de circulación vial.

Este año los actos han comenzado con una caravana de moteros que se han colocando alrededor de la rotonda de Fernández Ladreda con José Aguado en la que ha tenido lugar el homenaje. Bajo los acordes de la soprano Rocío Villacorta y del tenor David Castillo los asistentes se han ido emocionando al recordar a sus familiares y amigos.

Seguir trabajando en la educación

Antonio Morán ha sido el encargado de leer el manifiesto, recordando en especial a su mujer, quien perdió la vida en un accidente de tráfico el pasado año. Una lectura que ha servido para recordar a todas las víctimas de accidentes de tráfico, pero también para hacer especial hincapié en la necesidad de respetar las normas de circulación víal, así como fomentar la educación de los más pequeños.

Alejandro Rancho, presidente de Avata, ha lamentado que no haya ninguna organización en León que organice o se sume a estos actos y en la séptima edición sigue luchando por « el recuerdo de nuestras víctimas y la concienciación, creemos mucho en la educación vial temprana». Y como rezaba el manifiesto hay que luchar por la educación vial, ya que hace años el uso del cinturón no sólo no era obligatorio «sino que todos teníamos interiorizado que no se usaba y ahora eso, por suerte, ha cambiado», aseguraba la subdelegada de Gobierno María Teresa Mata.

Tras un minuto de silencio, algunos de los asistentes han realizado una ofrenda floral en el centro de la rotonda, donde cada flor se sumaba al recuerdo. Cada ramo, cada lágrima y cada aplauso también han querido la lucha de todos por reducir los accidentes en carretera, en un día en el que el recuerdo el mayor motivo de lucha.