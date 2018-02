Frente político y social para exigir a la Junta rectificar el «fiasco» del proyecto del Conservatorio de León Denuncia pública contra el proyecto del Conservatorio de León. / Campillo PSOE, UPL, Podemos, Ciudadanos e IU se suman al colectivo ‘León por un conservatorio digno’ ante la previsión de construir un inmueble inferior al actual y que «se quedará pequeño el día de su inauguración» A. CUBILLAS León Jueves, 23 noviembre 2017, 14:24

“¿Este es el conservatorio que León se merece?”. Sencilla y directa. Es la pregunta que la sociedad leonesa lanza al PP, tanto de León como de la Junta, tras hacerse público el proyecto del futuro Conservatorio de León, que se traducirá en la construcción de un edificio de 4.200 metros, frente a los 6.000 actuales.

De ahí que desde la junta docente hayan advertido de que el conservatorio se quedará pequeño el día de su inauguración. “Nos impedirá atender las demandas. No creo que sea algo desorbitado pedir una superficie similar a la actual para acoger la actual plantilla de profesores y alumnos y poder crecer”, señaló Miguel Fernández Llamazares.

Es más, desde la plataforma ‘León, por un conservatorio digno’, han recordado que la PNL, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos de las Cortes, establecía la construcción de un inmueble acorde a la plantilla actual y a la población del entorno. Por ello, se preguntan qué criterios técnicos ha utilizado la Consejería de Educación.

“Tras 10 años de espera se va a gastar seis millones de euros en un nuevo conservatorio que se quedará pequeño el día de su inauguración”, lamentaron desde la plataforma, que han presentado una serie de alegaciones en base a la experiencia de los docentes y de compañeros de Burgos o Valladolid, cuyos edificios han tenido problemas por falta de planificación.

“Que nadie nos diga en un futuro que no luchamos hasta el final para tener un conservatorio digno para León”, señaló Llamazares, que además advirtió al PP de que no existe ninguna normativa que establezca 600 alumnos como cupo máximo para un conservatorio profesional. “Es una burla excusa que demuestra que no es una cuestión de dinero sino una falta de voluntad de querer hacer bien las cosas”.

Unidad política

Y por ello, la protesta por un conservatorio digno para León vuelve a tomar cuerpo. Ahora y con más fuerza si cabe, con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León a excepción del PP, que han coincido en instar a la Junta a rectificar e impulsar un proyecto que cubra las necesidades de León.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gema Villaroel, aseguró no consentir que, tras conseguir la partida presupuestaria, la Junta no proyecte un Conservatorio digno para León cuando, remarcó, está obligada desde hace años. De ahí que calificase de “coherentes y necesarias” las alegaciones presentadas por la junta de personal.

«Es necesario que la Junta no dé a León un conservatorio de segunda clase y que no cubra nuestras necesidades» Gema villaroel, ciudadanos

“El alcalde Silván siempre está sonriendo y dando abrazos pero es incapaz de defender los intereses de la ciudadanía leonesa en las Cortes» Lorena gonzález, podemos

«Tras esperar diez años, ahora tenemos que asumir que el conservatorio no responderá a las necesidades de León. Para esto, que no hubieran hecho nada» LUIS MARIANO SANTOS

“Ciudadanos, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, nos sumamos a esta reivindicación y confiamos en que el equipo del PP tenga a bien reconocer estas peticiones y dote un edificio con una superficie que esté a la altura y no dé a León un conservatorio de segundo clase y que no cubra nuestras necesidades”.

Por su parte, la crítica de la procuradora de Podemos, Lorena González, fue dirigida hacia el alcalde de León, Antonio Silván, al que acusó de “torpeza y chabacanería extrema” a la hora de gestionar este asunto; primero, por plantear que la barriga del Reino de León acogiese el conservatorio, y, después, por acordar un inmueble que “no cumple ni de lejos con las necesidades reales existentes en León”.

“El alcalde Silván siempre está sonriendo y dando abrazos pero es incapaz de defender los intereses de la ciudadanía leonesa dentro de su grupo político que es quien gobierna en las Cortes de Castilla y León”, lamentó González, que además reprochó la actitud del grupo de Ciudadanos por “quejarse en actos públicos pero ante el Ejecutivo realizar una genuflexión”.

«Este proyecto no pondrá fin a la historia interminable del conservatorio por no ser lo que quiere ni se merece la ciudad de León» áLVARO LORA, PSOE

«La Junta no puede hacer nada al derecho e incluso en aspectos técnicos. Siempre hay que reivindicar y salir a la calle para conseguir algo» eNRIQUE JAVIER DIEZ, IU

«Esto no es una cuestión de dinero porque hay seis millones; es una cuestión de querer hacer bien las cosas» MIGUEL FERNÁNDEZ, 'POR UN CONSERVATORIO DIGNO'

El leonesista Luis Mariano Santos lamentó que, tras diez años de espera, la sociedad leonesa se encuentra con un proyecto que no responde para nada ni con lo que quería ni con lo que necesita León. “Es una costumbre en León. Para hacer esto mejor que no hagan nada”.

En cualquier caso, Santos se mostró “encantado” con la contestación social surgida en torno al Conservatorio, porque “demuestra que León por fin despierta. No podemos seguir permitiendo que León siga estando a la cola de una Comunidad en la que el PP solo invierte en el eje Valladolid- Burgos-Palencia”.

Por su parte, el procurador socialista Álvaro Lora lamentó que la Junta no ponga punto y final con una solución adecuada a la historia “interminable” del Conservatorio de León que, según recordó, empezó en el año 2008, cuando el PSOE cedió una parcela en la Palomera para su construcción. Diez años después, sentencia Lora, el planteamiento del PP no “es lo que quiere ni merece la ciudad de León”.

En la misma línea se refirió Enrique Javier Diez Gutiérrez, coordinador de IU, que calificó de “indignante” el proyecto de la Junta, a la que acusó de “incapaz de hacer algo al derecho. Nunca hace nada bien, siempre hay que estar saliendo a la calle y reivindicando, incluso en los aspectos técnicos”.

Actuaciones

Y para ello, el PSOE ha registrado una solicitud de comparecencia del consejero Fernando Rey y Podemos una PNL para la apertura de un periodo de información pública del expediente de contratación. Una medida que dilatará en el tiempo el proyecto del Conservatorio.

Pero a la comunidad educativo no le preocupa, tras diez años de espera lo único que importa es que León tenga un conservatorio a la altura, que permita acoger a la plantilla actual y proyectar un crecimiento de futuro.