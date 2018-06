Siniestro Total: «Cuando nos nombran los políticos sabemos perfectamente que es culpa de los asesores» Siniestro Total. El grupo de rock gallego llega, este 27 de junio, a la capital leonesa para demostrar que los viejos rockeros nunca mueren S.FERNÁNDEZ León Miércoles, 27 junio 2018, 11:53

Julián Hernández lleva desde 1989 siendo la cabeza visible de Siniestro Total, desde entonces han cambiado muchas cosas e incluso ellos, quien iba a pensar que este viejo rockero saldría a su huerto a observar cómo han crecido sus tomates. A pesar del tiempo hay cosas que nunca cambian y el espíritu reivindicativo e irónico que siempre les ha caracterizado sigue en píe. Siniestro Total llega a León, este 27 de junio, para amenizar las fiestas patronales y pesar de su dilatada experiencia sigue estando más actual que nunca.

Viene a León, otro concierto más, ¿cómo lleva eso de furgoneta y hostal?

Lo llevo mejor que aeropuerto y avión (risas), mientras vayamos por tierra todo está bien. Pero bueno no me supone un problema viajar tanto.

37 años de Siniestro Total aparte de la formación, ¿qué ha cambiado?

Ha cambiado todo, no sólo el grupo, ha cambiado el mundo. La tecnología ha cambiado un montón, cayó el Muro de Berlín y por caer ha caído hasta Mariano Rajoy (risas). En el grupo ha cambiado la gente, no somos los mismos, ni siquiera los que estábamos. El cambio general de las cosas es inevitable.

Se podría decir que Siniestro Total es una banda de culto, que es mencionada por artistas, radio fórmulas y hasta políticos, ¿Cómo lo percibís vosotros?

Cuando nos nombran los políticos sabemos perfectamente que es culpa de los asesores, todavía conservo un recorte de cuando Aznar se presentó a las elecciones que decía que sus grupos españoles favoritos eran Mecano, Los Toreros Muertos y Siniestro Total, no se me pasa por la cabeza a Aznar escuchando un disco nuestro. En las radio fórmulas es cierto que durante un tiempo sí que sonamos, pero ahora estas radios tienen su propia fábrica de material para emitir. Quizá sea más conocido Siniestro total que el grupo en sí.

El test de leonoticias a Julián Hernández Una comida: Las hortalizas Una Bebida: El vino Una película: Stalker de Andrei Tarkovsky Un libro: El Jardín de los Siete Crepúsculos de Miquel de Palol Una canción: Face Behind Her Cigarette de Boy Azooga Lo mejor de forman parte de Siniestro Total: Hacer música Lo peor de forman parte de Siniestro Total: La parte administrativa Si no te hubieses dedicado a la música que hubiese sido de Julián: Agricultor (risas), seguranmente estaría escribiendo

¿Cómo valora la programación en radio y el auge de las plataformas digitales?

Hay artistas que directamente trabajan para estas cadenas y tienen que cumplir una serie de directrices, por lo que se ha convertido un endosistema que no coge productos de fuera. Por su parte, internet tiene de todo, el problema son los filtros, antes el locutor de radio te descubría los temas nuevos, ahora es más difícil que la gente te descubra. La parte buena es que puedes escuchar toda la música del mundo y a cualquier hora por el mismo precio que vale un CD.

¿Existe un retroceso de la libertad de expresión en España?

Este es el tema, porque curiosamente ahora se ha puesto el foco en la música. En las series o novelas tú puedes decir las barbaridades que quieras, pero las canciones han caído en desgracia. Esto es totalmente absurdo, quien canta es un personaje que interpreta una canción. Por otro lado, que la justicia española pierda el tiempo y el dinero con estos temas es incomprensible y tiene que parar. En resumen, es un desastre y una cuestión política muy seria que hay que atajarlo como sea.

¿Ha vivido algún ejemplo de esto?

Si, hace poco en Tordesillas nos pidieron que no tocásemos la canción de «Alégrame el Día», que muestra el rechazo a la tauromaquia, lo cierto es que no la íbamos a tocar, pero sólo por ese reclamo la tocamos. Crearon el efecto contrario, la gran difusión de las cosas sucede cuando se censuran.

¿Cómo le explicaría a alguien joven que es la movida madrileña?

Uf, eso es difícil. Lo cierto es que llevamos 40 años de dictadura, la televisión era en blanco y negro, pero todo lo demás era gris. Cuando muere el viejo las cosas se desmelenaron y todo el mundo pensó que tenía que producirse una gran fiesta, era normal.

Hay proyectos de un nuevo disco a la vista

Es cierto que tema de los que hablar no faltan. El problema es que algunas cosas son muy redundantes y no vas a volver hablar de eso. Canciones tenemos y el tiempo dirá cuando las grabamos, pero no tenemos ninguna prisa, la industria ha cambiado totalmente no hace falta tener un disco para hacer una gira, es todo muy distinto.

Dirige una discográfica, ha participado en cine, eso es una huida hacia adelante o lo ha elegido usted?

Ha sido una cuestión de ser un culo inquieto. La música siempre ha llevado al pluriempleo, lo cual agradezco y me lo paso bomba.

Los viejos rockeros se han pasado a la vida sana, Evaristo Paramo va a nadar, Fito sale a correr, y Julián ¿hace algo de esto?

Salgo a caminar porque me lo recomendó el médico después de sufrir una neumonía. Lo que tengo es una huerta, ahora me preocupo por como salen los tomates y por ver si crecen los calabacines (risas)