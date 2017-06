León ya vive de fiesta El concejal de Fiestas, Pedro Llamas, junto al Langui. / Noelia Brandón El Ayuntamiento de León presenta el programa oficial de San Juan y San Pedro 2017, sin apenas novedades, con más de 200 actividades y un presupuesto que aumenta en 20.000 euros, hasta los 360.000 RUBÉN FARIÑAS Miércoles, 14 junio 2017, 13:58

Más de 200 actividades tratarán de llevar a León el ambiente festivo de sus días grandes. San Juan y San Pedro 2017 contará con un programa, similar al de otros años, donde la mayor novedad será el festival de cursos y bailes propuestos por la Asociación de Inmigrantes de León.

Juan Manuel Montilla Macarrón, conocido oficialmente como ‘el Langui’, ha sido el protagonista de la presentación de los festejos que se desarrollarán este año en la ciudad, cuya semana grande será del 23 al 29 de junio.

Desde este viernes, las actividades se sucederán en diferentes áreas de la ciudad. La Feria del Automóvil, del 15 al 18 de junio, el sábado con el desfile de peñas y los días 20, 21 y 22, con Orquestalia, se podrán ver los primeros eventos que tratarán de llevar la fiesta a la ciudad «durante 24 horas».

El recinto ferial, que este año ha salido a concurso público por primera vez, acogerá las atracciones y barracas del 22 al 2 de julo.

Los conciertos gratuitos

Sin duda, el mayor atractivo de San Juan y San Pedro 2017 serán los conciertos gratuitos en la Plaza Mayor.

El Langui será el encargado de ofrecer la primera actuación. «Es un espectáculo diferente, de un disco que ha costado mucho sacar adelante, y en los directos cuento con 11 músicos, una escenografía potente y trato de incorporar canciones míticas», ha afirmado en el Ayuntamiento de León este miércoles. El artista no rehuye de su problema físico y reconoce que «cada vez me cuesta más estar de pie, pero nunca he sido de quedarme en el sofá». Durante toda su intervención, ha realizado diferentes guiños a los asistentes y ha finalizado recordando que «el disco se llama ‘Hola’ y yo vengo con la intención de decir eso, hola, y nunca adiós a León».

Los otros conciertos que se celebrarán en la céntrica plaza leonesa serán el de .

El Ayuntamiento de León también ha decidido recuperar este 2017 el Festival Flamenco, que se desarrollará en la plaza de San Marcelo. Repetirán en el programa los bailes tradicionales, las exhibiciones de las escuelas de danza, las actividades infantiles, el Bus Fiesta para llevar a los barrios el ambiente de diversión, y no faltará la sección deportiva.

La hoguera seguirá en Eras de Renueva

También vuelven al parque de San Francisco las food trucks en ‘Come y Calle’, donde, además, el mercado vintage y las autocaravanas disfrutarán de la ambientación musical de grupos leoneses con el Festival Suena León.

El 23 de junio será la clave de todos los festejos con la Noche de San Juan. De nuevo el lanzamiento de fuegos artificiales, que este año correrá a cargo de la empresa valenciana ‘Global Foc’, se celebrará en Eras de Renueva, por motivos de seguridad. Lo mismo ocurrirá con la Tradicional Hoguera de San Juan.

El presupuesto establecido para las Fiestas de San Juan y San Pedro alcanza los 360.000 euros, 20.000 más que el pasado año, de los cuales 280.000 correrán a cargo de las arcas municipales y el resto será pagado por empresas privadas.