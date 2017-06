IzAb pide que se regule la publicidad de empresas durante las fiestas La formación reclama que se «evite que se puedan beneficiar sociedades poco éticas, ejemplares, o que no respetan los derechos laborales de sus trabajadores» LEONOTICIAS León Lunes, 26 junio 2017, 14:41

Desde Izquierda Abierta quieren «reiterar» que la Fiestas de León, más que un programa destinado al disfrute ciudadano, «parece una gran valla publicitaria en beneficio de terceros».

La formación política asegura que «no critica» que los patrocinios sean necesarios «a la vista de la situación económica municipal», pero «nos parece poco adecuado que cualquiera pueda beneficiarse de la capacidad de atracción de actividades, como por ejemplo, el concierto de Fangoria».

En un comunicado, estiman que «las fiestas no pueden poner por encima de la calidad en el programa, el posible uso lucrativo, e incluso especulativo de las mismas. Un ejemplo son las pantallas instaladas en el escenario de la Plaza Mayor, donde se puede conocer quien patrocina el evento, cuestión que respetamos porque la mayor parte de las empresas, medios y sociedades que allí aparecen merecen todo el respeto y ese espacio, ganado por años de buen hacer. Agradecemos su apoyo por este motivo aunque no compartamos este uso comercial de los espacios públicos».

Pero continuando con su argumento, Izquierda Abierta apunta a que «sin embargo, no estamos de acuerdo con que otras empresas, que han sido sancionadas por incumplir la normativa urbanística, que son noticia por la judicialización de su convenio colectivo y que además disfrutan del agravante de ser copropiedad del concejal de Fiestas, Pedro Llamas, puedan beneficiarse de este tipo de plataformas. Estamos ante una persona que debió dimitir en su momento por iniciar las obras de su negocio sin licencia y que ahora es noticia por la posible ilegalidad del convenio que regula las condiciones y derechos laborales de su plantilla. Este tipo de empresas y empresarios no son ejemplo, ni ejemplares, por tanto no deben tener sitio en ningún tipo de soporte publicitario público. Ya solo por el conflicto de intereses que supone ser organizador y al mismo tiempo beneficiario de este espacio publicitario este anuncio no debería existir».