La apuesta más 'indie' cuenta con sus fieles The New Raemon & McEnroe primero, y Viva Suecia después, pusieron de largo sus mejores temas en el día más independiente de las Fiestas N. BARRIO León Lunes, 26 junio 2017, 23:39

Era el día de la apuesta más 'indie' de las Fiestas de San Juan y San Pedro. The New Raemon y McEnroe primero y Viva Suecia después aportaron el toque necesario y agradecido del sonido independiente nacional.

Ante un público fiel que no falló a la cita, los miembros de The New Raemon y McEnroe descargaron en la Plaza Mayor su repertorio de temas, que van desde un pop melódico para dar gusto a oídos exigentes hasta sonidos más guitarreros con los que mover al personal.

Como ya es conocido, el resultado de aquella llamada del vocalista de The New Raemon la banda maña da como resultado un sonido maduro que, lejos de estridencias, hace una llamada al 'indie' como género que abre sus puertas.

Así, la Plaza Mayor de León pudo escuchar los temas de su último trabajo, lluvia y truenos, que cuenta con temas en los que la calidad en el tempo y el gusto por la melodía quedan patentes.

La apuesta, no por arriesgada, deja de ser necesaria en un espectro musical que encuentra un público que va a más.