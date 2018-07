Faustino Sánchez defiende que los proyectos iniciados en León «seguirán en marcha» y apuesta por Torneros El alcalde de León, Antonio Silván y el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez. / Noelia Brandón/Peio El nuevo subdelegado del Gobierno se reúne con el alcalde de la capital en un encuentro «absolutamente bueno, práctico y con un objetivo claro de colaboración» | Sánchez desconoce aún la fecha de apertura del Centro de Referencia Estatal para el Autismo N. BARRIO León Lunes, 16 julio 2018, 16:44

Primer encuentro «absolutamente bueno, práctico y con un objetivo claro de colaboración» entre el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y el alcalde de la capital, Antonio Silván. El despacho del regidor ha sido el escenario de la reunión, en la que el primer edil trasladó las demandas que capitalinas para el gobierno de Pedro Sánchez.

«Nos mueve que León continue en desarrollo y supere las dificultades y desafíos de la capital y provincia sumando esfuerzos», expresaba Antonio Silván, que no dudó en señalar que «lo que he pedido como alcalde es que aquellos proyectos que están en marcha y afectan a León no se ralenticen».

Sobre la mesa, cuestiones recurrentes como las dos integraciones (Feve y AVE), la León-Valladolid, el tren a Asturias, el Centro de Referencia Estatal de Autismo, el Teatro Emperador y la incorporación de León al Corredor Atlántico.

Faustino Sánchez no tardaba en recoger el guante. «Todo aquello que está iniciado no vamos a modificarlo, los presupuestos están aprobados y nuestra idea es continuar con estos proyectos establecidos», defendía.

Señaló igualmente el subdelegado que «esperamos conseguir dar un impulso a Torneros, porque queremos potenciarlo y que sea espacio para las empresas». Sobre el CRE de Autismo, Sánchez lamentó que desconoce aún la fecha para su apertura.