Las familias leonesas elevan la nota del servicio de comedor de sus hijos hasta el 7,9 Unos niños en el servicio de comedor. En la anterior encuesta realizada por la Consejería de Familia, los padres y madres de León habían colocado la puntuación en un 7,5

La primera encuesta del curso escolar actual sobre la satisfacción de las familias respecto al servicio de comedor en los colegios ha arrojado una nota media del 7,9, lo que supera el 7,85 de la encuesta correspondiente al mismo periodo del curso pasado, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En el caso concreto de los leoneses, la nota al término del pasado año era de 7,5 y esta se ha elevado hasta el 7,9; por lo que padres y madres consideran que las prestaciones han mejorado ligeramente.

En total se cumplimentaron 5.507 encuestas correspondientes a más de 340 centros educativos, con un total de 7.642 comensales usuarios del servicio, ya que hay familias con más de un hijo en el comedor. De ellas, casi 4.000 se cumplimentaron por las familias a través de la aplicación de comedores escolares, 1.445 en papel y 69 a través del servicio de atención al ciudadano 012.

Estos datos reflejan una participación que supera el 22 por ciento, por lo que la Consejería valoró la alta participación, en especial dado que se trata de un servicio público muy cercano al ciudadano. Estas encuestas son anónimas y están disponibles para todas las familias usuarias del comedor escolar. Se realizan dos veces por curso: una al finalizar el primer trimestre y otra al terminar el curso escolar, con el objeto de conocer la valoración del servicio.

La Consejería de Educación prestó especial interés en la contestación a las preguntas relacionadas con la atención de los escolares, y la valoración en estos aspectos resultó altamente satisfactoria. En relación a la atención de los niños en referencia a hábitos saludables la puntuación fue de 7,5, mientras que los progenitores calificaron con un 8,2 que los menús servidos en el comedor sean saludables y equilibrados.

Otro aspecto importante fue la percepción de los propios escolares usuarios del servicio, ya que no solo se trata de servir comida sana y equilibrada sino que se trabaja en aumentar la aceptación de los niños bajo la que subyace una educación en hábitos saludables. Se les preguntó si les gustan o no los platos servidos, a lo que un un 45 por ciento de los niños indicó que les gustan todos o la mayoría de los platos frente a un once a los que no les gustaron los platos servidos.

En cuanto a la valoración en las provincias de la Comunidad, Ávila, Zamora y Segovia fueron las que mejor valoraron el servicio, con un 8,1 de nota media, mientras que Soria y Valladolid alcanzaron el 7,8.

Dentro del Plan Global de Mejora de Comedores Escolares se realizan diversas actuaciones encaminadas a prestar un servicio de calidad integral: no solo se pretende servir menús sanos y equilibrados, junto con el adecuado cuidado de los escolares, sino que hay otros objetivos como la educación en hábitos saludables y concienciación medioambiental.