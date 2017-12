La familia de la presunta víctima de los futbolistas leoneses se traslada a Madrid por la presión social Blanca Estrella Ruiz Ungo, presidenta de la fundacion Clara Campoamor. / Antonio Quitero Acero Las Asociaciones de Mujeres reclaman mayor protección para la víctima de Aranda y critican los movimientos de respaldo surgidos contra los presuntos agresores SUSANA GUTIÉRREZ Burgos Sábado, 23 diciembre 2017, 17:39

«Me da pena, me da tristeza que una víctima que tenía que estar arropada por toda la ciudad, se tenga que marchar porque a quienes se está arropando es a los presuntos agresores sexuales». Así lamenta la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, los movimientos de respaldo surgidos a favor de los tres futbolistas de la Arandina C.F, acusados de una presunta agresión sexual a una menor de 15 años. Una situación social que ha provocado que tanto la víctima como su familia hayan tenido que abandonar temporalmente su domicilio en Aranda de Duero para trasladarse a Madrid, al no aguantar la presión vivida en la última semana.

Al respecto, Ruiz recordó que las personas que apoyan a los jugadores encarcelados, «no sé si son conscientes de que todos ellos están cometiendo una presunta apología de un delito de violencia de género, no puede posicionarse nadie en este país a favor de un presunto delito». Lamentó la desprotección que está sufriendo la víctima y afirmó que desde la asociación «no se va a permitir esta situación y si vemos imágenes o a personas concretas que hay que identificar, vamos a perseguirlo». En esta línea pidió a la a víctima que «esté tranquila», ya que «no es responsable de nada, no tiene la culpa de nada».

Por su parte, la Asociación de Mujeres en Igualdad, su presidenta, Soledad Romeral consideró que es necesario una reflexión por parte de la sociedad, ya que «estas reacciones demuestran que, a pesar de las labores de sensibilización, se sigue criminalizando a la víctima y a la mujer por el hecho de ser mujer».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Leonisa Ull, calificó como «increíble» el posicionamiento social. «Cómo se ha llegado a esta situación, alguien debería dar una explicación de porqué y quién ha incitado a todo esto. Los rumores son malos, hay que proteger a la víctima y dejar actuar a la justicia».

Y la Asamblea Feminista de Aranda ha rechazado «la tendencia social de juzgar a la víctima por su vida privada, por cómo se viste o por otros asuntos que nada tienen que ver con lo que se está juzgando».

También Podemos e IU

Las quejas de las asociaciones de mujeres son respaldadas por Podemos Castilla y León. La formación ha mostrado su apoyo a la menor arandina, «rechazando la culpabilización de la víctima», así como las diferentes concentraciones de apoyo a los jugadores en localidades como Astorga o Ponferrada.

Podemos Castilla y León ha explicado que observan «cómo una vez más la presunta víctima de una violación se convierte en el foco mediático de un juicio paralelo». Sin embargo, las muestras de apoyo a presuntos violadores «se suceden y son normalizadas» y con ellas toda una cultura de la violación.

Por su parte, Izquierda Unida Castilla y León afirma que este tipo de concentraciones evidencian que «la cultura de la violación está arraigada en nuestra sociedad». La secretaria de la Mujer e Igualdad, Yolanda Rodríguez, recuerda que cuando una mujer es violada o agredida sexualmente «su testimonio es puesto en duda, cuestionándose continuamente su actitud, su ropa, los sitios por dónde va; justificándose así la violación y las agresiones. Pareciera que son las mujeres las que no se cuidan de ser violadas, en lugar de articular discursos que condenen a los violadores».