La falta de suministro obliga a los vecinos de León a comprar las luces fundidas en las calles de la capital Leopoldo Panero, una de las calles en la que los vecinos ha comprado las bombillas para las farolas. Empleados municipales y vecinos reconocen que la situación se está dando «desde hace meses» | Los vecinos costean las bombillas para el alumbrado público | «El problema es que no tenemos lámparas. No tenemos nada», reconocen los funcionarios LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Lunes, 9 julio 2018, 20:27

- «El problema es que no tenemos lámparas. No tenemos nada. Llevamos meses así. Yo entiendo que no se ve en la calle pero lo que le tengo que decir es que no hay lámparas de 150 y hasta que no se dignen no hay otra solución. Fíjese que ha habido vecinos en otras calles que han comprado ellos las lámparas y nosotros las instalamos».

Son las explicaciones facilitadas por los propios funcionarios municipales en el momento de ser requeridos para la repación de puntos de luz en el Servicio Público de Alumbrado.

No se trata de una situación puntual, ni breve en el tiempo. Según los propios funcionarios del mismo se extiende «desde hace meses». Sin suministro de bienes de respuesto para los puntos de iluminación son los propios vecinos de la ciudad quienes están asumiendo de forma personal la compra de las bombillas a reponer que, eso sí, son instaladas por los servicios municipales.

Compra por parte de los vecinos

- «Yo no le estoy diciendo que compre la bombilla, lo que sí le digo es que fíjese cómo están las cosas que hay vecinos que las están comprando y nosotros se las instalamos», reconocen los funcionarios municipales.

La compra de bombillas por parte del vecindario para su instalación también ha sido denunciada por los propios contribuyentes ante la incredulidad de que esta situación se esté produciendo y ante un precio, el de los repuestos, que ronda los 30 euros para este tipo de bombillas.

Una de las vecinas que ha adquirido las lámparas, en la calle Leopoldo Panero, a la altura del número 24, reconoce que ha tenido que adquirir la bombilla porque «en el Ayuntamiento no daban una solución y la calle no puede estar sin luz. Me dejaron ver que había esta posibilidad y es lo que he hecho».

Esta es la realidad

Sucedió en la calle Leopoldo Panero y también en Alcázar de Toledo, donde otro vecino también asumió el coste de este cambio en el pago de los suministros públicos.

- «La realidad es esta, aunque pueda parecer extraña, pero es así», recuerdan los mismos funcionarios.

El Ayuntamiento de León se encuentra inmerso en el proceso de adjudicación de una concesión del servicio de alumbrado en la ciudad por 20 millones de euros. La adjudicación de este servicio está en la actualidad recurrida y paralizada por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León -TARCyl-.