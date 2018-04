Las Escuelas Deportivas implican a sus cerca de 8.000 alumnos y a sus familias en el 'Día sin ascensor' Ascensor con el precinto para conmemorar esta jornada. El Ayuntamiento de León y el programa 'León ciudad saludable', se suma al Día Internacional sin Ascensores bajo el lema 'León contra el sedentarismo', una jornada que se celebra el próximo 25 de abril LEONOTICIAS Lunes, 23 abril 2018, 11:33

El Día Internacional sin Ascensor es una iniciativa amparada por la Comisión Europea y cuenta con el impulso a nivel mundial de la ISCA (International Sports and Culture Association). Su objetivo es que el 25 de abril toda la ciudadanía deje de utilizar ascensores, suba por las escaleras y valores positivamente incorporar este hábito saludable a nuestro estilo de vida. Con el simple gesto de subir escaleras, se persigue sumar minutos de actividad física diarios que nos aproximen a los estándares que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la protección de nuestra salud.

León ha decidido sumarse a la organización de actividades del Día Internacional sin Ascensor a través de las Escuelas Deportivas Municipales, con la implicación de más de 8.000 alumnos, y dentro del programa 'León, ciudad saludable'. Las actividades, bajo el lema 'León contra el sedentarismo' están dirigidas principalmente a niños y jóvenes de centros escolares, EDM y entidades deportivas, que a su vez contribuirán a difundir esta campaña entre sus familiares, amigos, vecinos, etc.

En España, esta iniciativa la está impulsando y coordinando la ONG Deporte para la Educación y la Salud, que además ha puesto en marcha, entre otras acciones, una competición entre centros participantes. Los que consigan sensibilizar más a su alumnado y 'enganchen' a más personas a subir escaleras, podrán ser reconocidos en el IV Simposio Deporte para la Educación y la Salud, que se celebrará el 1 de junio de 2018.

Acciones puestas en marcha desde Escuelas Deportivas Municipales

La campaña del Día Internacional sin Ascensor en León se articula con una campaña divulgativa sobre los beneficios de subir escaleras, sobre la importancia de realizar ejercicio físico y en el recuento de pisos subidos. Por lo que respecta a la campaña para fomentar el uso de las escaleras, se ha distribuido por correo electrónico y a través de 6.000 pasquines información sobre los beneficios que reporta subir escaleras, así como recomendaciones para utilizar las escaleras de la forma más saludable. Se ha llevado la información a los centros escolares de la ciudad, a todas las familias usuarias de las actividades deportivas municipales en edad escolar, y también a través de todos los monitores de Escuelas Deportivas Municipales y entidades deportivas colaboradoras. Actualmente la campaña alcanza a 46 centros escolares y cerca de 8.000 usuarios de Escuelas Deportivas, tanto niños, jóvenes y familias. También es extensiva a todo el alumnado de los centros escolares y a los más de 2.000 adultos participantes en gimnasia de mantenimiento y en actividades acuáticas municipales.

Paralelamente, y en el marco de la actual campaña sobre el Día Internacional sin Ascensores, se están difundiendo recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud propone para niños, adultos y ancianos en cuanto a la práctica de actividad física. Acciones que el pasado año ya se realizaron en el marco del proyecto 'Muévete por los Parque', organizado también por Escuelas Deportivas Municipales, y que de nuevo este año se están promoviendo. Según estas pautas de actividad física, en los niños se recomienda realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa y 3 veces a la semana actividades de fortalecimiento muscular. En adultos 150 minutos a la semana de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa o una combinación de ambas y 2 días de actividades de fuerza. Y en ancianos pautas similares a la población adulta, aunque si no pudiese, intentar mantenerse activo hasta donde la salud lo permita, con importancia sobre el trabajo del equilibrio, y bajo supervisión médica así como de profesionales de la actividad física. Se ofrecen pautas sobre actividades cotidianas aeróbicas, de fuerza muscular y de equilibrio que cualquier persona puede realizar.

Además de la campaña de difusión y sensibilización sobre el uso de las escaleras, se ha facilitado a todas las escuelas deportivas municipales y centros escolares una hoja de registro para que monitores y profesores puedan contabilizar el número de pisos que suben los alumnos. De este modo, sabremos en nuestra ciudad cuántas plantas se han subido el 25 de abril por los más pequeños.

Beneficios de subir escaleras

Subir escaleras puede reportar beneficios para la salud, ya que, desde el punto de vista fisiológico supone quemar entre 2 y 3 veces más calorías que caminar, se fortalecen músculos, huesos y sistema cardiovascular y se movilizan más de 200 músculos. Pero también, se tienen datos en base a los cuales, utilizar las escaleras puede agilizar el desplazamiento en edificios hasta siete plantas con mucho tránsito, sobre todo en horas punta. Es una actividad física que no necesita de ninguna preparación especial, fácil, ecológica y accesible para personas que no tengan problemas de movilidad.

Recomendaciones en el uso de escaleras

Subir escaleras no debe suponer un sacrificio personal indeseable. Hay personas incluso, que no teniendo la movilidad adecuada, o conduciendo coches de bebé, les resultaría imposible. Sin embargo, para quienes tengan esa posibilidad, plantearse cambiar el hábito de utilizar el ascensor por utilizar las escaleras, debe ser gradual y progresivo. Por ejemplo, si utilizamos ascensor en edificios con muchas plantas podemos pararlo uno, dos, tres, etc. pisos antes de nuestro destino y usar las escaleras. Podemos también comenzar bajando escaleras, aunque se suba en el ascensor, que siempre es más cómodo. O también, alternar los días que utilizo ascensor y escaleras tanto para subir como para bajar. Al final, marcándose estos objetivos por semanas o por quincenas, muchos seguro que podremos llegar a dejar de utilizar el ascensor con facilidad e incorporar a nuestro día a día un 'deporte' muy sencillo y de gran impacto sobre nuestra salud.