Empleo, servicios y pago de la deuda, pilares de presupuesto de León que alcanzará los 145 millones

El alcalde de León, Antonio Silván, se ha mostrado satisfecho este miércoles en un comparecencia compartida con la portavoz de C's, Gemma Villarroel, para hacer público el acuerdo que permitirá contar con una mayoría para dar salida a los presupuestos municipales del 2019.

Tras la pertinente firma del acuerdo y una foto de familia con los ediles de ambas formaciones, Silván ha recordado que la obligación que tienen como equipo de gobierno de presentar un presupuesto que cuente con la mayoría de la corporación, tal y como se ha formalizado este miércoles.

En este sentido, Silván ha puesto como ejemplo de colaboración el trabajo conjunto de ambas formaciones: «Los leoneses en el 2015 mandaron un mensaje claro y los grupos también, el del diálogo y el acuerdo y el PGE del 2018 es un ejemplo de ello, de la capacidad de PP y CS, colaboración y dialogo con un beneficiario claro: los leoneses».

Estructura del presupuesto: Gastos Gastos en personal ---- 69.075.409,49 euros Gastos Corrientes en Bienes y Servicios --- 28.828.143,03 euros Gastos Financieros ---- 2.349.340,87 euros Transferencias Corrientes ---- 8.956.553,74 euros Fondos de contingencia y otros impuestos ---- 1.300.000 euros Inversiones reales ---- 18.360.374,63 euros Transferencias de capital ---- 400.000 euros Pasivos financieros ---- 15.621.551,74 euros Total ---- 144.891.372,50 euros

Silván, además, ha añadido que «el primer objetivo como alcalde me marqué sigue vigente como entonces, el de la estabilidad. El objetivo es conseguir la estabilidad y dar certidumbre a la ciudad y los leoneses. Son dos pilares fundamentales, así lo considero, para el crecimiento económico, la mejora de los servicios públicos y el progreso de nuestra ciudad».

Mensaje a la oposición

Un ejemplo que no siguen otros grupos que, lamentó Silván, sin conocer ni una cifra del borrador ya anunciaron su voto negativo, el "no es no". “En este caso el grupo Cs ha trasladado siempre la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que incluye medidas que enriquece las cuentas municipales”.

Un borrado que ya se ha enviado a todos los grupos municipales que tendrán 16 días para estudiar y realizar sus propuestas, un tiempo, calificó el alcalde, más que suficiente para los que quieran aportar y tengan voluntad sincera de mejorar la ciudad de León.

"El presupuesto es un documento vivo, susceptible de modificar cada día. Solo se necesita una cosa: voluntad de querer sumar. El tiempo no puede ser una excusa para los que quieran trabajar para León. Estamos abiertos a recibir cuántas aportaciones del resto de grupos busquen el interés general y no poner palos en la rueda".

145 millones para 2018

Unos presupuestos que Silván se mostró convencido de que será bueno para León y los leoneses porque da estabilidad y certidumbre al Ayuntamiento, garantiza los servicios de calidad, permite elevar la capacidad de inversiones y da cumplimiento al mando de los leoneses de alcanzar un acuerdo.

144.891.327,50 euros que representa un incremento en 2,16 puntos respecto a las cuentas del 2017, más de dos millones de euros, con la creación de empleo y generación de actividad económica como prioridades. De ahí que, según remarcarse Silván, se hayan aumentado en un 27& las partidas para dinamizar la economía leonesa.

“Más de 845.000 euros para que esa lista de leoneses que abandonan la lista de paro sigan creciendo”, remarcó Silván, que destacó también la subida en las partidas presupuestarias destinadas a Familia y gastos sociales en más de un 9%, lo que en cifras absolutas se traduce en más de un millón de euros.

15 millones de deuda

Dos prioridades a la que se suma una tercera: la deuda municipal. Un apartado en el que hizo hincapié Silván, que remarcó la necesidad de que los leoneses sean conscientes de la “losa heredada” con la que hay que aprender a convivir y que condiciona el presupuesto y la gestión municipal.

Una partida que representa 15 millones de euros, lo que permitirá que al cierre del 2018 el Ayuntamiento habrá amortizado más de 53 millones de euros de deuda municipal, pasando de 229 a 180 en apenas dos años y medio. "Los leoneses debemos 53 millones menos en 20 meses, casi 2 millones de reducción al mes", destacó Silván.

Inversiones

En el capítulo de inversiones, el presupuesto contará con 18,4 millones de euros, de los que más de siete son las partidas de Junta y Gobierno destinadas para el Palacio de Congresos. Una cifra que representa un incremento del 25% respecto al 2017, es decir, 3,6 millones, claves, destacó Silván, para hacer de un León una ciudad más moderna y equipada.

Silván destacó el incremento en más de tres millones de ingresos a consecuencia, remarcó, la mejora de la actividad económica en la ciudad, reflejados en dos impuestos: el impuesto sobre actividades económicas que crecieron un 9% y el de la construcción, que se elevó un 32%.

Por todo ello, Silván aseguró que es trata de un borrador de presupuestos ajustado a la realidad financiera del Ayuntamiento, “con una deuda inicial de 229 millones y que en 2,5 años se ha reducido en más de 53 millones y que sigue atendiendo a las prioridades de generación de actividad económica, creación empleo, atención a las familias leonesas más necesitadas y la reducción a la deuda”, concluyó Silván.