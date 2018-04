Educando en Autismo

Pasan minutos de las 10.00 de la mañana y voces, gritos y risas inundan los pasillos de este colegio. Acaba de llegar el autobús y uno a uno los alumnos acceden al centro para iniciar una nueva jornada escolar.

Quita abrigos, primeros buenos días y rumbo al aula. Hoy toca excursión al monte. Pero a primera hora toca que cumplir con el horario y hacer parada en el aula. Es el día a día de cualquier colegio, también el de San Cayetano.

La única diferencia está en sus alumnos, todos ellos niños con Autismo, un trastorno que se manifiesta desde la infancia y que, en su mayoría, presentan alteraciones o retrases en áreas sociales, la comunicación y la conducta.

Entre 25 y 30 niños nacen con el Trastorno del Espectro Autista en la provincia de León cada año

Por ello, las paredes y las aulas de este colegio, el segundo de la red de Autismo León, se inundan de referencias visuales, imprescindibles en la metodología de aprendizaje para los alumnos con TEA -Trastorno del Espectro Autista-, entendiendo siempre que cada niño con autismo es único y diferente.

En este colegio se escolariza a los niños de entre 10 y 20 años, tras una primera etapa en el centro de Puente Castro, donde se inicia el aprendizaje centrado en trabajar la autonomía, las habilidades de comunicación y los aprendizajes cognitivos, con el juego como eje central, dado que una de las áreas afectadas por el TEA es la capacidad para imaginar.

Una primera fase en la que los profesionales trabajan en la alimentación a través del servicio de comedor, dado que el TEA puede afectar a uno o varios sentidos, siendo el gusto uno de ellos, impulsando ese acercamiento a los alumnos y desarrollando el control de los esfínteres.

Segunda etapa

Al cumplir los 10 años, los alumnos llegan al colegio de San Cayetano, en una segunda etapa en la que se intenta impulsar su autonomía, principalmente en el aula de transición a la vida adulta orientado hacia su futuro laboral con el desarrollo de talleres textiles o jabones.

Servicios de Autismo León Autismo León ha creado un conjunto de servicios altamente especializados en TEA para atender todo el espectro y el ciclo vital, desde el diagnóstico y los colegios, como los primeros servicios implantados en la capital. Una asociación que ha ido construyendo diferentes servicios según las necesidades, con el objetivo de cerrar el círculo con la próxima apertura del Centro de Día, ubicado en el barrio de La Lastra, destinado a las personas adultos con Autismo y que contará con las últimas innovaciones tecnológicas. El objetivo, convertirlo en un referente. Entre sus servicios, el apoyo que ofrecen a los docentes de los centros ordinarios en los que actualmente se escolarizan niños con Autismo, ofreciéndoles herramientas y formación en habilidades sociales y de comunicación, adaptada a cada nivel y a las edades de los niños. A ello se suma el programada de orientación y formación para el empleo puesto en marcha en 2017 y que está orientado a ayudar a los niños a buscar un primer trabajar a la par que ofrecen asesoramiento a las empresas que opten por incorporar a un trabajador con TEA a su plantilla. Asimismo, Autismo León desarrolla un importante trabajo con las familias, para ayudarlas a comprender qué es el Autismo y cómo va a afectar a su vida, ayudándoles en el plano emocional y acampándoles durante todo el camino. En este sentido, se enmarca los programas formativos que, en este año, se centrarán en temas como la ansiedad y la sexualidad. Una asociación que además cuenta con un programa de deporte, para impulsar la actividad física por “mejorar y potenciar” el bienestar y la salud, con un servicio de diagnóstico y valoración así como un servicio de respiro y apoyo familiar. Su línea de actuación se cierra con el recientemente incorporado servicio de asistente persona, que permite a través de un profesional, por ejemplo, acudir a los hogares para colaborar en temas como la estructuración de las tardes, la alimentación o el autocuidado.

Estela Gallego, la directora del colegio, recuerda que en esta aula se les exige un nivel de atención superior, que incluso alcanza la media hora, basándose siempre en una metodología que se centra en el desarrollo de rutinas, que permite a estos alumnos controlar la situación y mejorar su aprendizaje.

Para ello, Autismo León cuenta en este centro con educadores altamente cualificados y especializados en TEA, con un ratio de un profesor por cada dos alumnos, y que en su conjunto son profesionales que cada día se levantan con el interés de aprender a cada uno de los alumnos, a ponerse en su lugar, como única herramienta posible para poder enseñarles, consciente de que ninguna persona con Autismo es igual que otra.

El reto, logra que, en mayor o menor medida, ellos, niños con el grado más profundo del espectro del Autismo, puedan desarrollar una vida independiente. Porque, según remarca, Gallego, con los apoyos necesarios, los niños con TEA pueden lograr una integración plena en la sociedad, incluso desarrollar su futuro laboral.

Galería. Uno de los alumnos ficha a su llegada a la clase. / A.C.

Visibilidad

Apoyos que, previamente, requieren el conocimiento por parte de la sociedad del significado de Autismo. Porque, el Autismo ni estuvo ni está de moda a pesar de que su incidencia es altísima y en la provincia de León afecta a una media de entre 25 y 30 niños al año, siendo diagnosticados desde la asociación Autismo León en torno a 15 anualmente. Porque, según los datos de referencia a nivel mundial, es que una persona de cada 100 nace dentro del espectro de Autismo.

De ahí la importancia, según señala Ana López, gerente de Autismo León, de una jornada como el de este lunes 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, para romper barreras, tal y como responde el lema de la campaña europea.

“En 2008 la ONU acordó la celebración de este día para instar a las administraciones a hacer poner en marcha políticas y medidas de sensibilidad encaminadas a potenciar el conocimiento real del Autismo para favorecer la inclusión”, señala Ana López, que remarca la necesidad de salir a la calle y contar lo qué es el Autismo, qué le pasa a una persona y qué medida les podemos ayudar para potenciar su integración.

Los profesores de Autismo León se centran en el método ‘Teacch’ que facilita los procesos de enseñanza a través de instrucciones visuales

Barreras como las que cada día se enfrentan esos niños, también sus familias, las mismas que, según señala López, viven un "shock emocional" al conocer el diagnóstico de sus hijos que, en la mejor de las ocasiones, se detecta en torno al año y medio.

De la mano con las familias

Familias que encuentran en Autismo León un apoyo fundamental, a través de una red de servicios que empieza con el diagnóstico y que atiende todo el ciclo vital del niño con TEA.

“Es un shock a nivel emocional y de la ahí la necesidad de ayudarles desde el principio, explicándoles las características del TEA y ayudándoles a descubrir las potencialidades que tiene su hijo. Hay áreas afectadas pero otras no y debemos centrarnos en ella para para construir habilidades. El cambio debe empezar por ahí, para centrarte en lo que puede y no en lo que no puede”.

Ahora, la asignatura pendiente es que esa sensibilidad que prestan asociaciones como Autismo León sea extensible en el resto de la sociedad, para favorecer la integración de los niños con TEA, mañana convertidos en adultos.

Impulso a la investigación

Asimismo, según remarca López, es necesario dar un impulso a la investigación para intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes que hoy en día rodean al Autismo. De ahí que desde la asociación celebren la futura implantación del Centro Estatal de Referencia de Autismo, que se asentará en el edificio diseñado para albergar la Ciudad del Mayor.

Una noticia “importante”, según remarca López, que augura la importante proyección que dará a la ciudad tanto a nivel nacional como internacional y que, continúa, será clave para impulsar la investigación así como la formación de profesionales especialistas en TEA.