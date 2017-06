Eduardo Fernández: «Hay que saber irse y yo me voy satisfecho» Eduardo Fernández, durante una entrevista. El actual presidente del PP de León, Eduardo Fernández, pone fin a un ciclo de tres años de presidencia interino y diez de secretaría general J. CALVO Sábado, 10 junio 2017, 09:28

Eduardo Fernández García (León, 1966) abandona la presidencia del Partido Popular en León. Lo hace convencido de que hoy la formación popular tiene 'músculo' suficiente para afrontar los muchos retos que se avecinan.

«No siento nostalgia, en absoluto. La nostalgia es lo peor que puede ocurrir. Me marcho satisfecho, cargado de experiencias vividas en ese tiempo y con el convencimiento de que el partido queda en las mejores manos», advierte.

En su adiós a un cargo al que llegó en la peor de las situaciones posibles (el asesinato de Isabel Carrasco y la posterior detención de Marcos Martínez) viene marcado por un ejercicio de «realismo» del que concluye «que nadie debe sentirse imprescindible o pensar eso de que 'o yo, o el caos'. Ni mucho menos. Me voy convencido de que quien viene detrás lo hará según su criterio y seguramente mejor de lo que yo lo he hecho en el desempeño del cargo».

Arropado

Asegura que a partir de este sábado será «un miembro más del partido, con lealtad y la voluntad de prestar el máximo apoyo cuando se me requiera. He vivido momentos de todo tipo, pero el camino ha merecido la pena. Me llevo muchas satisfacciones, entre otras el apoyo de mis compañeros en momentos muy complicados, un montón de satisfacciones orgánicas y en los procesos electorales».

Asegura que siempre se ha sentido «arropado por los compañeros», un respaldo que ha servido para superar «los momentos más comprometidos a los que nos hemos tenido que enfrentar». «Dentro del partido las cosas no siempre son fáciles, hay momentos duros como cuando hay que hacer listas y siempre entraña disgustos a compañeros que tienen legítimas aspiraciones».

Por eso insiste en la necesidad de «evitar grupos y buscar la tranquilidad en el partido. El objetivo es que todo el mundo se sienta cómodo bajo las siglas y desde ahí trabajar por el bien común».