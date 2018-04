La Diócesis hace una llamada a «educar para acoger el don de la vida» en la jornada por la vida Cartel de la Jornada Bajo ese lema tendrá lugar, el próximo lunes 9 de abril, un acto público en la Plaza de Botines en el que se dará lectura al manifiesto de esta Jornada LEONOTICIAS León Viernes, 6 abril 2018, 13:37

La Diócesis de León se sumará este próximo lunes día 9 de abril, a la celebración de la Jornada por la Vida con el lema «Educar para acoger el don de la vida». Y bajo ese lema tendrá lugar a partir de las 18,30 horas un acto público en la Plaza de Botines en el que se dará lectura al manifiesto de esta Jornada por la Vida y se podrán escuchar distintos testimonios. Tras esta concentración, todos los participantes se dirigirán hasta la Catedral para participar en el primer templo de la Diócesis, a partir de las 19,30 horas en una oración comunitaria con rezo de un «Vía Lucis» que estará presidida por el obispo de León, Julián López.

Jornada por la Vida y Pascua

Este año la celebración de la Jornada por la Vida coincide con el Tiempo de Pascua por haberse trasladado la solemnidad de la Anunciación del Señor del 25 de marzo, por coincidir con el Domingo de Ramos al primer día litúrgico hábil tras la Octava de Pascua. Una coincidencia que destaca en su Carta Pastoral para esta jornada el obispo Julián López al señalar que «me parece una buena oportunidad para reflexionar sobre la relación entre el acontecimiento de la Pascua que estamos celebrando y lo que se pretende con ocasión de la citada Jornada que, en mi opinión, no puede conformarse con la sola defensa del gran don de la vida humana», sino que debe ser una oportunidad para «promover y exaltar la grandeza y la belleza de la vida como don de Dios». «Y precisamente porque creemos en la resurrección de Jesucristo y confiamos en la dinámica imparable y esperanzadora que este hecho puso en movimiento, los seguidores de Jesús no podemos consentir y menos aún cooperar con una actitud pasiva y que consiente, de manera más o menos abierto, cualquiera de los modos de poner fin deliberadamente a una vida en gestación», precisa Mons. López Martín en esta Cara en la que subraya que «la defensa de la vida humana no se reduce tan solo a la lucha contra el aborto, sino que ha de procurar también el desarrollo integral de las personas».

«Con la fuerza del Señor resucitado debemos reconocer y agradecer con alegría y profundo asombro el don de la vida humana dando testimonio de nuestro aprecio por este bien en nosotros mismos y en los demás», concluye esta Carta Pastoral del obispo de León, que el próximo lunes día 9 presidirá en la Catedral a partir de las 19,30 horas esa oración comunitaria de la Jornada por la Vida, acto que pondrá el broche a las iniciativas que ha programado la Delegación del Pastoral Familiar y Promoción de la Vida Humana bajo el lema «Educar para acoger el don de la vida».