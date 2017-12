Diez culpa a Ayuntamiento de León y Junta del error histórico de Rajoy con la cuna del Parlamentarismo José Antonio Diez. El PSOE destaca que es «uno más de los episodios de agravio con León y el Reino» LEONOTICIAS Jueves, 7 diciembre 2017, 11:18

«Es un error histórico que responde a una falta de comprensión y compromiso con el Reino de León que es endémica en el Partido Popular. El error de Rajoy está basado en la falta de reconocimiento que, siempre, ha guiado al Partido Popular cuando se trata de León», subrayó el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, tras la atribución del presidente del Gobierno al Reino Unido como Cuna del Parlamentarismo.

Diez exigió una rectificación inmediata del presidente del Gobierno pero, al mismo tiempo, subrayó la necesidad de que la Junta de Castilla y León y el propio Ayuntamiento de León se pongan a trabajar para que no quede ninguna duda del papel histórico en el parlamentarismo que tuvieron las Cortes de 1188. «Todos estas declaraciones borrando el papel de León podrían haberse evitado si las instituciones leonesas, todas ellas gobernadas por el PP, no lo olvidemos, hubieran dedicado un esfuerzo para difundir el título de la Unesco y no se hubieran aplicado ellas mismas en intentar tapar el valor histórico de León y su Reino.

Diez precisó que espera una «airada» protesta del alcalde Antonio Silván, similar a la publicitada cuando el error recayó en Puigdemont. «Creo que es una vana esperanza porque el alcalde sigue distinguiéndose por ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, cuando éste es el del PP», subrayó Diez explicando, como ejemplo, «el silencio de Silván cuando la presidenta de las Cortes situó el nacimiento de la democracia en Castilla y León o ahora mismo».

El portavoz socialista recordó que hace meses ya, desde el Grupo Socialista, se advirtió la necesidad de realizar una promoción internacional sobre el reconocimiento de la Unesco a los Decreta «porque la difusión es escasa, local y cobarde. Parece que al Partido Popular le da reparo presumir de un reconocimiento histórico tan importante porque afecta al Reino de León y fue una iniciativa del Partido Socialista y UPL. Si el PP hubiera puesto tanto empeño en difundir la Cuna del Parlamentarismo como otros eventos castellanos seguro que ni el presidente del Gobierno ni nadie dudaría del papel de León en la historia de la democracia», precisó.

Diez recordó que el pasado mes de abril, PSOE y UPL reclamaron conjuntamente, vía moción en el pleno, que desde el consistorio se insten rectificaciones cada vez que se cometa un agravio con la titularidad de la Cuna del Parlamentarismo y exigieron promoción para el título. Ambos grupos señalaban que cualquier declaración, publicación o documento que niegue este papel debe ser rebatida de inmediato y pedida la rectificación oportuna. Una moción que fue aprobada en el pleno con los votos favorables de PSOE, UPL, PP, Ciudadanos y León Despierta y la abstención de León en Común.

Paralelamente abundó en el ninguneo sistemático del PP en las Cortes de Castilla y León a este reconocimiento y recordó la nula apuesta por promocionar el título, su resistencia a recoger este papel histórico en los libros de texto o su negativa a introducir la Cuna del Parlamentarismo en la red de bienes patrimonio de la humanidad. «Un agravio sistemático, estudiado y del que lo de ahora no es más que un resultado lógico», abundó Diez.​