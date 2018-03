CGT denuncia la pérdida de más de mil profesores desde 2006 en León Un instante de la rueda de prensa de este jueves. / Campillo El sindicato destaca el «brutal» índice de precariedad e interinidad del colectivo M. ESCUDERO León Jueves, 22 marzo 2018, 13:54

La sección sindical de Enseñaza de CGT de León denunció este jueves la pérdida de alrededor de 1.000 profesores en la provincia leonesa desde 2006 y la «descarada» voluntad de ocultación de los datos para «esconder la degradación del mercado laboral y la profundidad en los recortes de la escuela pública». Así lo expresaron hoy los representantes sindicales en un encuentro en el que también destacaron el «brutal» índice de precariedad e interinidad que sufre el colectivo y que «implica, en algunas ocasiones, la pérdida de dinero por trabajar para conseguir puntos en la bolsa de empleo».

«El profesorado total de la provincia es de 4.816 compañeros, pero si computamos las horas reales de los contratos, que en algunos casos son de cuatro horas, tenemos en León 4.200 profesores a jornada completa, cuando en 2006 contábamos con 5.223», apuntó Juan Miguel Alonso Vega, representante de CGT en la Junta docente.

El colectivo accedió a los datos relativos a los docentes a través de una sentencia que obligaba a la administración educativa a entregar el cupo de profesores que ejercen su tarea en León. De su análisis, dicen, se desprende el «brutal impacto» de la crisis sobre el colectivo y, por extensión, sobre la escuela pública. «La administración no sólo negada los derechos de los trabajadores, sino también rompía sus compromisos que se derivan de su propia legislación sobre transparencia y buen gobierno», señaló Alonso Vega.

Incumplimientos

Sin embargo, y a pesar de la sentencia, desde CGT denunciaron que la Consejería «sigue sin cumplir» con lo establecido, ya que no aporta la ubicación concreta de cada puesto de trabajo en lo relativo a la educación secundaria, no detalla los tipos de las comisiones de servicio y no aporta la forma de provisión de las plazas de al menos 18 docentes. «La Administración desprecia los derechos de los representantes de los trabajadores y de ellos mismos», expresó.

En cuanto a las condiciones laborales de los docentes, CGT manifestó que los datos confirman una tasa «impresentable» de interinidad en el profesorado de casi un 30 por ciento, lo que sextuplica lo que la Consejería consideraba como aceptable en 2006, así como la «vergonzosa senda de precariedad en el empleo y la falta de estabilidad». «No hay profesorado de apoyos, ni para alumnos con necesidades educativas especiales, ni para desdobles y el que hay, está sobrecargado, más precarizado y tiene que llevar a cabo su trabajo con grupos más numerosos, con la evidente pérdida de calidad educativa», añadió Alonso Vega.

Condiciones

El representante sindical insistitó además en que es «subrealista» justificar que el número de profesionales desciende como consecuencia del descenso de población. «La pérdida poblacional es cierta, pero como mucho supondría un tres por ciento del alumnado y el mordisco a los docentes ha sido del 20 por ciento», declaró.

«No hay estabilidad en la plantilla debido a la elevadísima tasa de interinidad que, si conociéramos los datos del ámbito rural, superaría en algunos casos al 80 por ciento del profesorado de los centros», concretó José María Llamazares, delegado sindical de CGT enseñanza. «Es inaceptable que las organizaciones sindicales se vean obligadas a investigar las condiciones reales de sus compañeros», añadió.

Finalmente, el sindicato exigió tanto a la Consejería de Educación como a la Dirección Provincial que «cumplan» con las sentencias judiciales y anunciaron que interpondrán dos demandas contra las instituciones por «incumplimiento de la sentencia» y por «no proporcionar» los datos de la plantilla del curso vigente.