La defensa de los futbolistas espera que se autorice un peritaje de madurez a la menor Entrada de la madre de la menor a los juzgados de Aranda de Duero. / Ricardo Ordóñez El abogado de Raúl Calvo recuerda que todavía no se ha resuelto su petición, ni tampoco la solicitud de más testigos del entorno de los investigados SUSANA GUTIÉRREZ Miércoles, 3 enero 2018, 12:21

El abogado de Raúl Calvo, el menor de los tres futbolistas investigados como presuntos autores de un delito de abusos sexuales contra una menor en Aranda de Duero, espera que la juez instructora del caso resuelva sobre su petición de realizar un peritaje de madurez a la joven. José Ángel Álvarez explicó a la salida del Palacio de Justicia de la capital de La Ribera, que «de momento no se ha practicado ningua prueba de las que hemos solicitado, ni se ha resuelto si se va a practicar o no, estamos a la espera».

El peritaje de madurez es una prueba que se suele utilizar por las defensas cuando la diferencia de edad entre víctima y presunto agresor no es muy amplia. En este caso se pretende equiparar la edad del futbolista, de 19 años, con la de la menor, de 15. Álvarez también aseguró ayer que, además del peritaje, se ha solicitado la presencia ante la jueza de más testigos, todos ellos menores del entorno de la víctima y de los investigados.

En la jornada del martes prestaron declaración dos adolescentes del entorno de la joven, que comparten grupo de WhatsApp con ella, y que presentaron ante la jueza un vídeo grabado por la víctima y varios audios, que esta misma compartió en el grupo de la red social. El vídeo, de apenas cinco segundos, determina que había un cuarto chico en la vivienda de los tres futbolistas investigados la noche en la que tuvo lugar la presunta agresión sexual denunciada por la menor de 15 años.

Las dos adolescentes reprodujeron la grabación audiovisual y, en la misma, la víctima aparece en primer plano y los cuatro chicos sentados en el sofá, todo con música de fondo a través de la aplicación Musical.ly. El documento está grabado sobre las 22:45 horas del 24 de noviembre, día en el que están fechados los hechos denunciados, en el piso de la calle San Francisco 40 de Aranda de Duero. La presencia del cuarto joven fue ratificada, a la salida de las declaraciones de los testigos, tanto por el abogado de la víctima, Fernando García Puertas, como por dos de los letrados de los futbolistas, Rafael Uriarte y José Ángel Álvarez, que defienden a Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, respectivamente.

«El vídeo demuestra la actitud pacífica y amistosa y que no había agresividad por ningún sitio», consideró Rafael Uriarte. Respecto a la identidad del cuarto joven, insistió en que en el testimonio de las dos jóvenes ante la juez no salió a relucir ni el nombre ni si pertenece o no al entorno deportivo. Por su parte, el abogado de la víctima afirmó estar a la espera de que se dé traslado del vídeo a las partes, ya que la grabación «se mueve mucho, es muy rápida, y la tendremos que poner a cámara lenta», ratificando también la presencia de otra persona.

Notas de voz

Además del vídeo, las jóvenes reprodujeron notas de voz que les habría enviado su amiga, cuya voz está verificada. «En los audios se va desmantelando la fantasía de la denuncia, que se ha convertido en una bola de nieve muy grande», consideró Uriarte. Al respecto, detalló que en los archivos sonoros la menor «nunca habla de agresiones», sino que «presume de haber tenido relaciones con los tres futbolistas, se jacta de ello». Según el letrado, también anuncia a sus compañeras de chat que «como los chicos se vayan de la lengua, yo si tengo que decir mentiras, las digo».

El abogado de Víctor Rodríguez manifestó también que, durante la declaración de las adolescentes, salió a relucir que la menor había estado ya en varias ocasiones en la vivienda de los futbolistas. En cualquier caso, los abogados de los jugadores incidieron en que los tres detenidos niegan los hechos denunciados y que supieran la edad de la joven, por debajo de los años marcados en el Código Penal para el consentimiento de relaciones sexuales. «Ellos niegan que haya habido relaciones sexuales e incluso niegan el tema de la edad, que es lo que más se discute. Ella siempre ha presumido de tener más de 16 años», aseveró Uriarte. Al respecto, desveló que «pudo haber algún tocamiento consentido, pero no fue a más».

El abogado de Raúl Calvo no quiso entrar en el contenido de los audios, aunque sí manifestó que estas pruebas, en principio, benefician a los investigados. «Se ha demostrado que no hay agresión», indicó José Ángel Álvarez. Por el contrario, la abogada de Carlos Cuadrado, Olga del Cura, declinó pronunciarse.

Revertir el ingreso en prisión

Eso sí, Álvarez sí que valoró la situación en la que se encuentra el jugador en el centro de Villanubla, que «está muy mal», ya que «no tiene conciencia de haber hecho nada malo y se pregunta por qué está ahí». Situación similar a la que se encuentran los otros dos detenidos en la cárcel de Burgos, según sus letrados.

De cara al futuro, el abogado de Victor Rodríguez se mostró confiado en que la Audiencia burgalesa acepte el recurso en contra del auto de ingreso en prisión, en tres o cuatro días. «Merecen la libertad porque todos los motivos que han dado lugar al auto de ingreso en prisión han desaparecido», recalcó Uriarte. Opinó que, en la actualidad, no existe el riesgo de destrucción de pruebas, ni riesgo de fuga, ni cercanía con la víctima. «Ellos ya no van a vivir en Aranda, ni creo que vuelvan, después de todo lo que ha pasado», concluyó este abogado.