Las Cortes de Castilla de León y la Cruz Roja leonesa se unen para que ningún niño quede sin juguetes Noelia Brandón Una nueva campaña de la Cruz Roja León busca que estas Navidades ningún niño de la provincia quede sin un regalo I. SANTOS León Miércoles, 27 diciembre 2017, 14:25

Las Cortes de Castilla y León celebran su 35 aniversario de la mano de Cruz Roja León. Los organismos se han unido en la capital leonesa para colaborar en una campaña solidaria para que estas Navidades ningún niño de la provincia se quede sin juguetes.

Una labor que la Cruz Roja lleva realizando varios años consecutivos a lo largo de todo el territorio nacional y que en esta ocasión lo hace de la mano de las Cortes de Castilla y León.

La petición es sencilla, pero está llena de ilusiones. Un juguete para los más pequeños de la casa, no importa el precio, no importa el color, solamente piden que no sea bélico ni sexista. Que no fomente la violencia ni la separación de los niños que lo reciban.

A cambio las Cortes de Castilla y León regalaron a los donantes el calendario de la institución, en un pequeño gesto de agradecimiento por su solidaridad.