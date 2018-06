¿Quién concedió a José Antonio Diez un master que no existe? José Antonio Diez, durante la última rueda de prensa. / leonoticias El secretario general de la Agrupación Local de León culpa al partido del error en su currículum, pero en el seno del PSOE se advierte documentalmente que el portal de trasparencia era colaborativo y no orgánico LEONOTICIAS DIARIO DIGITAL León Jueves, 28 junio 2018, 18:17

¿Quién concedió a José Antonio Diez un marter que no existe? Según el portal de trasparencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el secretario general de la Agrupación Local de León posee un Master en Hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Sin embargo, y desde un primer momento, Diez aseguró que esa titulación no se corresponde con la realidad, que nunca formó parte de su expediente educativo y que figura en ese portal por «un error» que realmente no sabe a quién se podría achacar.

Como prueba de que ese título no era un ardiz para engordar su 'tarjeta de presentación' mostró su currículum del portal de trasparencia del Ayuntamiento de León donde efectivamente la titulación no figura. «Lo que se ve en el portal de trasparencia es un error de una página que yo no manejo» y que se cambiará porque, según aseguró, «yo ni me había dado cuenta» hasta que se publicó en los medios.

El portavoz elevó el nivel de descrédito hacia la propia página socialista asegurando que «en un lugar dice que estoy casado y en la misma página en otro lugar dice que estoy soltero». «Yo soy Especialista Universitario en Hidrogeología, pero desde luego no tengo ese master y nunca he dicho que lo tenga», también ha advertido.

Las explicaciones del militante y cargo socialista no han sido bien vistas desde las propias filas socialistas. Este jueves se ha filtrado la documentación que en su día se difundió para la puesta en marcha del citado portal de trasparencia.

Según la misma se advierte documentalmente que el portal de trasparencia era colaborativo y no orgánico, por lo que eran los propios cargos quien de forma personal elaboraban el currículum.

Los documentos cuestionarían la versión de Diez quien, sin embargo, ha insistido en las últimas horas en estar completamente al margen de lo sucedido.

Sea de un modo o de otro lo cierto es que el falso master sirvió para engordar un currículum personal que el propio Diez se ha comprometido a modificar y revisar. Con todo hay una presunta que sigue sin respuesta: ¿Quién concedió a José Antonio Diez un master que no existe?