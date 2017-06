El comité de empresa denuncia que el Ayuntamiento de León está «dejando morir los servicios públicos con las privatizaciones» El Comité de Empresa, durante la rueda de prensa. / I. Santos Los representantes de los trabajadores critican que «los trabajos que estaban llevando correctamente los empleados municipales se están dando a empresas externas» INÉS SANTOS León Viernes, 23 junio 2017, 13:54

Las privatizaciones de los servicios del Ayuntamiento de León se suceden cada vez con mayor frecuencia. Esta es la denuncia principal del comité de empresa quienes aseguran que «los trabajos que estaban llevando correctamente los empleados municipales se están dando a empresas externas». El último de los casos, recogido por la prensa en el mes de mayo, cuando se anunció la privatización del servicio de alumbrado de León con un coste de más de 20 millones de euros.

El comité de empresa del Ayuntamiento ha denunciado esta mañana «el deterioro del servicio y un mayor coste que sólo beneficia a las empresas», asegura Pedro Luis Moro de Asial. Los sindicalistas remarcan que «los servicios se están dejando morir» ya que las jubilaciones se suceden y no se cubren esos puestos con nuevas contrataciones.

Sólo el 10% tiene menos de 30 años

Los datos hablan por sí solos y de los cerca de 1.600 trabajadores que posee el Ayuntamiento sólo el 10% tienen menos de 30 años. También han remarcado que al año hay una media de 40 jubilaciones lo que ha repercutido en una gran pérdida de puestos de trabajo en los ´últimos años cuando se contabilizaban más de 2.000 trabajadores (sin contar con los del servicio de limpieza).

«Los servicios ven como disminuye su personal y como no hay trabajadores para mantenerlo porque no hay contrataciones, los privatizan», asegura Senador García de USO.

Sin información

El comité de empresa acusa al Ayuntamiento de León de no facilitarles la información de estas privatizaciones a las que no han tenido acceso y en muchos casos se acaban enterando por la prensa. También han considerado que la postura del equipo de Gobierno es que «el ciudadano crea que no le damos un buen servicio, pero la realidad es que si no nos facilitan el material no lo podemos hacer».

El Comité de Empresa pide una reunión con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento y que se convoque la mesa de negociación, porque a pesar de que en la última privatización no peligran sus puestos de trabajo, consideran que «el coste de la privatización lo pagarán los leoneses».