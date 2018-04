El comercio de Ordoño II se conforma sin la peatonalización: «La decisión es la que es» Obras en Ordoño II. El presidente de Aleco recuerda la necesidad de impulsar aparcamientos disuasorios en caso de retomar en un futuro el proyecto A.C. Martes, 24 abril 2018, 14:33

Ni a favor ni en contra. Simplemente aceptan lo que hay. El comercio del entorno de Ordoño II cierra el debate sobre la posible peatonalización del vial central al entender que la decisión ya está tomada. «Es la que es».

Así lo ha señalado el presidente de la Asociación Leonesa de Comercio –Aleco-, Javier Menéndez, que, si bien, recordó que en caso de retomarse en un futuro el proyecto de peatonalización es imprescindible la proyección de aparcamientos disuasorios.

Es fácil y barato cortar en Guzmán. Pero hay que ir más allá. Sabemos que nuestra propuesta es arriesgada y atrevida pero es necesario que tener un parking para que el consumir en 7 minutos esté en su coche», remarcó Menéndez.

Es más, el responsable de Aleco fue más allá y recordó que si el objetivo es el de revitalizar la ciudad sería necesario implantar dos horas de estacionamiento gratis. «La ciudad estaría efervescente de movimiento».

En cualquier caso, insistió, la realidad es que hoy por hoy el proyecto de peatonalizar se ha descartado y por tanto, no tiene caso, hablar de futuribles. «En Ordoño II se va a hacer lo que se va a hacer. No podemos criticarlo cuando además no se va a revocar. Es la decisión que hay».