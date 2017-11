El comercio leonés pide «unanimidad de criterio» en el Black Friday que triplicará las ventas Escaparate de un comercio anunciando el Blacl Friday. La Asociación Leonesa de Comercio pide no generalizar y multiplicar las ofertas más allá de este viernes | El comercio leonés participará de forma unánima en una jornada «que sirve para hacer efectivo, que no negocio» J.C. | R.C. León Lunes, 20 noviembre 2017, 13:34

Este viernes los descuentos en el comercio leonés irán desde el 50% hasta el 70%. Y será así en múltiples áreas comerciales y en la práctica totalidad de establecimientos de la capital y de la provincia.

Llega el 'Black Friday', el 'viernes negro' que promete multiplicar las ofertas de cara a los consumidores y que presume de llevar a la calle 'gangas' imposibles de encontrar en otro momento del año.

Pero no todo es positivo. Al menos, así lo ve la Asociación Leonesa de Comerciantes (Aleco) para quien el sentido de esta jornada «se ha desvirtuado de forma alarmante».

Javier Menéndez, su presidente, alerta sobre el intento de «aprovecharse» del consumidor planteando ofertas que se extienden a toda la semana e incluso a todo el mes y que por lo tanto no tiene la fortaleza que se le presume en una única jornada.

«Y eso es lo que no puede ser. No se puede plantear que el Black Friday se convierta en un 'mes negro' porque no sólo desvirtúa este día sino que puede llegar a perjudicar seriamente al consumidor», ha asegurado a leonoticias.

Para Aleco el Black Friday supone a un comercio no tanta «un beneficio económico como la posibilidad de hacer efectivo. Es un día en el que no se hace tanto negocio como el que se pudiera pensar porque los descuentos son muy muy agresivos. La realidad de esto es que es preferible obtener dinero sin tener que ir al banco y ése es el mayor beneficio que se obtiene».

Aleco mantiene que, a falta de datos concretos, la previsión es «triplicar» las ventas respecto a una jornada sin este atractivo efecto llamada.

A nivel nacional

Las empresas españolas esperan volver a batir récords en el próximo «Black Friday» («Viernes Negro») con una previsión de ventas de 1.376 millones de euros, un 9% más, según un informe elaborado por el portal Black-Friday.sale. Esta jornada de ofertas se celebrará el próximo viernes 24 de noviembre por quinto año seguido en España gracias a la liberalización de las fechas de las rebajas.

Las buenas previsiones han llevado a la patronal de la gran distribución a comunciar que reforzarán sus plantillas de cara a esta jornada de descuentos, la campaña de Navidad y las rebajas de invierno. Angeg realizará 23.300 contrataciones para esta temporada, el 6% más que el año pasado.

En concreto, el gigante del comercio electrónico Amazon desvela hoy lunes los porcentajes de descuentos que aplicará y la fecha en que empezarán estas jornadas de rebajas anticipadas. La compañía estadounidense lanzó el año pasado ofertas con precios un 40% más baratos durante toda la semana del «Black Friday». Desde la multinacional informan de que cientos de pequeñas empresas que venden sus productos en Amazon Marketplace participarán con sus ofertas dentro de la campaña de Amazon.es

El Corte Inglés

El Corte Inglés tampoco faltará a esta cita. En la campaña del año pasado, los grandes almacenes ofrecieron importantes descuentos en 2.000 marcas tanto en sus tiendas físicas como en su página web en un total de 2.000 marcas y durante todo el fin de semana.

Por su parte, la empresa española PcComponentes ha lanzado desde el lunes 13 de noviembre en una campaña que ha denominado como «Pre-Black Friday».

Desde K-tuin aseguran que ofrecerán descuentos en el iPhone, Mac, iPad y Apple Watch. Sin embargo, puntualizan que no desvelarán el porcentanje de rebaja hasta el 24 de noviembre.

En Ikea aseguran que lanza descuentos desde el 20 al 26 de noviembre en cada tienda con una selección de artículos con hasta el 60% de descuento que elegierán en base a las preferencias locales.

Cada del libro

Asimismo, la Casa del Libro celebra la semana del «Black Friday» con ofertas del 23 al 30 de noviembre y en la que cada día se ofertarán libros con descuento en base a una temática diferente. Durante el fin de semana y a partir del 24 de noviembre, todos los libros (papel y descargables) y películas de la web de La Casa del Libro ofrecerán descuentos, que en algunos casos llegarán a un 70%.

La participación de las pymes españolas también se incrementará en esta edición. Así, un 32% de pequeñas y medianas empresas ofrecerán descuentos este año, una cifra superior en dos puntos a la del año pasado, según un estudio realizado por eBay.