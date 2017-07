El comercio leonés espera ingresar más de diez millones en rebajas y pide «repensar» estos periodos El sector carga contra el poder ejercido por las grandes superficies ante quien libra a diario «una lucha desigual» N. BARRIO León Sábado, 1 julio 2017, 14:17

Ya están a la vuelta de la esquina y el comercio leonés se prepara a conciencia. El cartel de rebajas volverá a colgarse en escaparates y productos en los próximos días buscando el impulso comercial tras una primavera un tanto agridulce.

Y es que la recuperación, la tan cacareada recuperación, no parece instalarse del todo en el día a día leonés. «La realidad es que, salvo repuntes muy puntuales en meses concretos, no hemos experimentado una clara mejoría», comentaba a leonoticias Alfredo Martínez, presidente del consejo de Comercio de la Fele.

Con la vista puesta en las próximas rebajas, el presidente estima que «una recaudación de entre 75 y 80 euros por persona la daríamos por buena», o lo que es lo mismo, algo más de diez millones de euros si se tiene en cuenta la media contando con la población de León capital.

Los descuentos parece que se centrarán, este año especialmente, en los productos básicos de continuidad «en los que hasta ahora no ha habido rebajas». Así, Martínez aseguraba que «serán rebajas muy agresivas que ofrecerán del 20 al 50 por ciento de descuento».

No se van de la memoria los tiempos de bonanza en los que las recaudaciones superaban con mucho la estimación. No cree el comercio leonés que esos tiempos vayan a volver: «Hay que hacerse a la idea de los tiempos en los que nos toca vivir, yo apostaría porque ese nivel no lo veremos de nuevo».

La «necesaria» desregularización

No convence en el comercio leonés la situación actual de las rebajas. Voces tanto a nivel nacional como autonómico piden a las instituciones que la cuestión sea repensada porque, como apuntan sectores del gremio, «el consumidor ya no diferencia periodos de rebajas».

Delante del comercio de proximidad están las grandes cadenas, que «gracias a su volumen de facturación pueden permitirse ofrecer descuentos más salvajes que los que podemos asumir nosotros», comentaba Alejandro Martínez, que añadía que «nos obliga a librar cada día una lucha desigual».

Otra cuestión sobre la mesa es la de liberalizar horarios, propuesta que desde el comercio se ve con desconfianza. «Nos obligaría a elegir muy bien cuáles abrir ya que no tenemos la capacidad para tener las tiendas abiertas durante todos los domingos».