Ciudadanos pide «explicaciones urgentes» sobre la convocatoria exprés de plazas de funcionarios interinos en la Diputación Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández considera que las formas de dicha convocatoria «no han sido las correctas» y critica la «falta de transparencia» en la institución LEONOTICIAS León Viernes, 5 enero 2018, 14:17

El diputado provincial de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, ha reclamado que se convoque urgentemente la junta de portavoces en la Diputación de León para que el responsable de Recursos Humanos “de las explicaciones pertinentes acerca de la convocatoria exprés de las plazas de funcionarios interinos”.

“No dudamos de la necesidad urgente de la contratación de dicho personal, pero creemos que las formas de convocatoria no han sido las correctas” ha apuntado Fernández, quien ha considerado que las explicaciones ofrecidas por el equipo de gobierno del Partido Popular en relación a esta contratación de personal “evidencian una total falta de transparencia”. “Las plazas de funcionarios no pueden cubrirse con procedimientos que no respetan ni los principios constitucionales ni la normativa legal y reglamentaria” ha apostillado.

El diputado de la formación naranja ha recordado que en las últimas Comisiones de Hacienda, Contratación, Presidencia y Recursos Humanos “no se mencionó la urgencia de dichas contrataciones ni la apertura del proceso de selección” y ha lamentado que “tuvimos que enterarnos por la prensa de esta convocatoria tan anómala”.

Juan Carlos Fernández ha tachado de “curioso” que hace aproximadamente un mes también se sacó una convocatoria urgente para un puesto de arquitecto técnico, en cuya prueba solo hubo un aspirante, “algo totalmente inédito”.

“Hay demasiadas preguntas sin respuesta y demasiadas incógnitas que precisan una comparecencia urgente del Diputado del Área, Raúl Valcarce, para que explique todas estas circunstancias en una Junta de Portavoces” ha concluido.