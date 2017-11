C's cifra en un 83% el grado de cumplimiento de las enmiendas al presupuesto municipal Concejales de Ciudadanos, durante un pleno del Ayuntamiento de León. La formación naranja se felicita por haber conseguido el incremento de la ayuda a domicilio, la renovación del mobiliario urbano o la conservación de la residencia de ancianos Jueves, 30 noviembre 2017, 12:23

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León ha reconocido mostrarse «insatisfecho» por la «mediocre» gestión que está haciendo el PP en el Consistorio leonés, aunque valoró el cumplimiento de más del 80 por ciento de las enmiendas pactadas en el acuerdo de los presupuestos municipales, entre las que se encuentran el incremento de la ayuda a domicilio, una partida destinada a la renovación del mobiliario urbano y los parques infantiles y la conservación y mantenimiento de la residencia de ancianos, entre otras.

La formación naranja «no está satisfecha al cien por cien» ya que cuatro de sus enmiendas, como el desescombro de la antigua fábrica de Soto o la inversión en equipos para el servicio de limpieza, no han prosperado, y por esta razón califica la gestión del PP, en virtud de este acuerdo, como «insuficiente», al no cumplir siquiera sus propias previsiones económicas.

El pasado martes tuvo lugar la cuarta y última sesión de control con el equipo de gobierno para analizar una a una las 24 enmiendas que Ciudadanos exigió que se incluyeran en las cuentas municipales de 2017.

Gracias a la iniciativa y persistencia de Ciudadanos, estas reuniones se han realizado bimestralmente con el objetivo de auditar al equipo de gobierno y demandar el cumplimiento de la ejecución de estas inversiones, informaron los responsables de la formación naranja a través de un comunicado.

Asimismo, la formación naranja recordó que los presupuestos están destinados a mejorar la vida de los leoneses, «no para satisfacción del Partido Popular». De ahí que el Grupo Municipal entienda que tiene la responsabilidad de seguir trabajando y presionando al equipo de gobierno «para defender las enmiendas y propuestas que Ciudadanos considere idóneas» para el desarrollo de la ciudad de León, concluyeron.