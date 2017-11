Cendón quiere cerrar heridas y llama a Moreno y Diez a participar activamente en un PSOE que «pone fin a luchas internas» Javier Cendón, recién elegido secretario provincial del PSOE leonés, en las instalaciones de leonoticias. / I. Santos El recién elegido secretario provincial pondrá a la militancia en el centro del partido, impulsará las primarias para la elección de cargos, tiende un guante a Tudanca para limar asperezas y remarca que los milagros ni existen en política ni son patrimonio de los socialistas A. CUBILLAS León Martes, 21 noviembre 2017, 10:28

Su ADN se escribe con las siglas del PSOE. Su bisabuelo, fusilado en la represión, fue uno de los fundadores del partido en Bembibre y, como él, sus abuelos y sus padres han moldeado el socialismo leonés que corre por sus venas por convicción.

Cree en el PSOE de siempre, abierto a la sociedad, orientado a los problemas sociales, donde la militancia y la ciudadanía están por encima de cualquier interés personal. Quizá por ello, Javier Cendón, profesor de Ingeniería de la Universidad de León, ha decido dar un paso al frente que le ha elevado a la Secretaria General del PSOE leonés tras imponerse en las primarias a Diego Moreno y José Antonio Diez.

No ha sido un camino fácil. Lo reconoce. Como tampoco lo será el camino que ahora empieza a recorrer que encara con el optimismo por bandera. Porque como buen optimista, cree en los demás; en sus compañeros del PSOE, que confían en que sean capaces de rearmar un partido para recuperar la mayoría de izquierdas; y también cree en León y en su gran potencial, una tierra que, a su juicio, no puede esperar más y que necesita al PSOE para caminar hacia el futuro.

-¿Cómo amanece el día después el futuro secretario provincial de León?

Con buenas sensaciones. Es la primera vez que los militantes de León deciden en primarias a su secretario y por ello quiero darles las gracias por haber sido un ejemplo de demacración con una participación cercana al 80%. Siempre fuimos optimistas aunque dentro de una cautela y no puedo ocultar que vivimos el recuento nerviosismo, a la espera de conocer los resultados de la Agrupación Local de León que fue la finalmente inclinó la balanza. Ha sido un gran honor ganar en mi propia organización. Ahora, solo pienso en trabajar para cumplir con mi mensaje y no defraudar a la militancia.

«En Ferraz tienen claro que esta candidatura tiene todo el respeto hacia Pedro Sánchez y Luis Tudanca. Eso que quede claro. Es más, Tudanca me ha llamado y me trasmitido su disposición para trabajar juntos por León y Castilla y León»

-El día 2 de diciembre tomará el relevo de la Secretaría. Hasta la fecha, ¿En qué va a centrar su trabajo?

Lo primero vamos a elegir en las diferentes agrupaciones a los delegados que van a participar en el Congreso. Tenemos que elegir a los mejores para poder debatir en la ponencia marco que va a marcar las líneas principales de nuestro proyecto político y nuestro proyecto para León, que debe ser serio, creíble y decente.

Vamos a abrir nuestra ponencia a las sugerencias y propuestas de la ciudadanía para incluirlas en nuestro debate y así garantizar tanto la participación activa de la militancia como de la ciudadanía. Toca esforzarnos para hacer un buen congreso y con el compromiso personal como secretario general de integrar a todas las sensibilidades del partido y de respetar a los órganos de la militancia.

-¿Cree que el proceso de primarias lejos de unir dividirá a un partido visiblemente resquebrajado?

En las primarias lo único que hemos elegido es quién va a ser nuestro secretario general y puedo asegurar que seré el secretario de todos los socialistas, de los que me votaron y de los que no. Ahora nos toca elegir el proyecto del PSOE, que es un proyecto común de todas las candidaturas, donde hay gente buena que debe integrarse. Los tres compañeros que nos presentábamos queríamos lo mejor para León y el PSOE; por ello tienen que participar activamente en el proyecto que pongamos en marcha. EL PSOE cuando está unido es imparable y esa es la meta.

«La lucha interna crea un descrédito total, primero en la militancia, después en la ciudadanía. Si somos capaces de lanzar un proyecto conjunto, volveremos a hacer del PSOE un partido creíble que recuperará la confianza de nuestra ciudadanía».

-¿Se ve fuerte para coser definitivamente al partido?

Sin duda y así lo ha entendido la militancia que ha creído que soy el compañero más capacitado para integrar todas las sensibilidades. Y en ello me voy a centrar porque si no lo conseguimos, el PSOE no volverá a ser una herramienta transformadora y a lo que aspiramos es a volver a hacer política para gobernar las instituciones.

-¿Confía en que Diego Moreno recoja su guante para formar parte de la Ejecutiva?

Me ha felicitado y me ha trasladado su disposición para trabajar juntos. Nuestras ideas al igual que la de José Antonio Diez era muy similares y ahora tenemos que ser todos unidos los que decidir un proyecto en común. Creo que aceptará y que colaborará activamente en este nuevo proyecto.

-El tercer candidato, José Antonio Diez, ¿Volverá a optar a la Alcaldía de León?

Esta candidatura cree firmemente en las primarias por lo que todos los compañeros que quieran ocupar un cargo público tendrán que presentarse a unas primarias. Por lo tanto, si quiere optar a la Alcaldía tendrá que presentarse y exponerse su programa a la militancia que será quien decida su futuro.

«Las ideas de Diego Moreno eran muy similares a mi candidatura. Ahora, unidos, tenemos que decidir un proyecto común. Creo que aceptará y que colaborará activamente en este nuevo proyecto»

-Pese a no ser el candidato de Ferraz ha demostrado ser el candidato de la militancia

Algunos compañeros podrían tener preferencia por uno u otro candidato pero creo realmente que en Ferraz tienen claro que esta candidatura tiene todo el respeto hacia Pedro Sánchez y hacia Luis Tudanca. Eso que quede claro. Tenemos que trabajar juntos y coordinados. He recibido llamadas desde la ejecutiva nacional y Tudanca ya me ha deseado suerte y me ha trasmitido su disposición para trabajar juntos por León y Castilla y León.

Javier Cendón, durante una entrevista en leonoticias. / I. Santos

-Con su elección se ratifica la pérdida de apoyo de Luis Tudanca en Castilla y León con sólo dos agrupaciones –Valladolid y Burgos- a su lado

EL día 22de mayo Pedro Sánchez es mi secretario general y Luis Tudanca mi secretario autonómico y ambos tienen todo mi respeto. No puede ser de otra forma.

-Su candidatura ha sido apadrinada por la actual dirección provincial ¿Hasta dónde va a llegar la sombra del todavía secretario Tino Rodríguez?

Cada etapa tiene un proyecto nuevo. El compañero Tino, al igual que el resto de compañeros que ocupan un cargo en las Cortes, el Congreso o el Senado, va a seguir trabajando d coordinadamente con el partido. Nuestra apuesta ahora es que quién tiene que decidir y jugar un papel central en la gobernación es la militancia. Tenemos que fomentar esa participación activa.

«Esta candidatura cree firmemente en las primarias y todos los compañeros que quieran ocupar un cargo público tendrán que presentarse a las primarias. Por lo tanto, José Antonio Diez si quiere optar a la Alcaldía tendrá que exponer su programa y será la militancia la que decida su futuro»

-¿Qué tomaría de ejemplo de Tino Rodríguez?

Todos los liderazgos tienen luces y sombras pero si algo puedo destacar de mi predecesor es su lucha por León que le ha llevado a anteponer siempre los intereses generales de la ciudadanía de la provincia a otro tipo de intereses.

-Sin embargo, reconoce que hereda un partido debilitado como consecuencia de las luchas internas

La lucha interna crea un descrédito total, primero en la militancia, después en la ciudadanía. Si somos capaces de lanzar un proyecto conjunto, volveremos a hacer del PSOE un partido creíble que recuperará la confianza de nuestra ciudadanía. Tenemos que defender sus intereses y, en especial, los de los más débiles.

-¿Qué radiografía hace de León?

La provincia de León está viviendo una situación compleja, marcada por la despoblación, el desempleo y la precariedad laboral. Tenemos que lanzar un proyecto creíble y serio. Los milagros en política no existen no son patrimonio de los socialistas por ello vamos a lanzar un proyecto que permita realizar un nuevo modelo económico ligado a un cambio tecnológico, pasando por los sectores primarios, como la agricultura, la ganadería o la agroalimentación hasta los sectores más industrializados, la biofarmacia o el sector TIC.

Debemos conseguir preservar el carbón. Las zonas mineras han sido muy castigadas. No vamos a recuperar el volumen de trabajo que supuso en los años 70 o los 80 pero tenemos que aspirar a un modelo sostenible vinculado a que se queme carbón autóctono en nuestras térmicas y a obligar a las eléctricas a la modernización de nuestras térmicas, como garantía de suministro eléctrico.

«Esta provincia lo necesita, no puede esperar más. Nuestros jóvenes se están yendo y los que se quedan tienen un trabajo precario con sueldos que no les permiten llegar a un mínimo de calidad de vida»

Hemos puesto en valor la creación de un Instituto Nacional vinculado a los montes, al cuidado y a la prevención de incendios, también de I+D+i, como lo es el Incibe y lo fue la Ciuden. Las infraestructuras son un gran problema para la provincia. La terminación de la integración ferroviaria, la conexión de Asturias y El Bierzo por AVE, la León-Valladolid o Torneros debemos exigirlas. Hay que reivindicar lo que nos merecemos.

Esta provincia lo necesita, no puede esperar más. Nuestros jóvenes se están yendo y los que se quedan tienen un trabajo precario con sueldos que no les permiten llegar a un mínimo de calidad de vida que, unido a los graves recortes del PP en Educación y Sanidad, complican y mucho que una persona desarrolle su vida laboral aquí.

Eso tiene que cambiar con planes para atraer el talento a la provincia y es lo que el PSOE va a poner en marcha. Y para ello, primero debemos reivindicarlo y en las próximas elecciones trabajar para mantener los ayuntamientos que tenemos, recuperar lo que nos tenemos así como la Diputación, la Junta y el Gobierno.

«Los milagros en política ni existen ni son patrimonio de los socialistas por ello vamos a lanzar un proyecto creíble, serio y ganador para León»

-¿Está a tiempo León?

Por supuesto, sino qué sentido tendría esto. Tenemos que ser reivindicativos, recuperar las instituciones y garantizar que se cumpla lo que nos merecemos. Aspiro a que León vuelva a tener una era dorada como la que tuvo con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A eso tenemos que volver, a la inversión y proyección de grandes proyectos que permitan vertebrar la realidad de la provincia, que tiene muchos problemas pero también muchas posibilidades.

-¿Cree que su juventud y su contacto diario con los jóvenes le beneficiarán en esa lucha para salvar una provincia que vive una dramática realidad?

Esa constante unión con gente joven me viene bien. He creído siempre que para tener un proyecto creíble, serio y ganador tenemos que combinar dos ingredientes, la juventud y la experiencia. De los tres candidatos era el más joven y siempre dije que la juventud en sí no es ninguna garantía pero dentro del equipo habrá gente con experiencia, alcaldes y presidentes de juntas vecinales, que son el dique de contención de las ideas socialistas, que nos permitirán crear un proyecto sólido.

-Un mensaje a la militancia y a la ciudadanía leonesa

A la militancia sólo decirle que vamos a lanzar un proyecto serio y de unidad, defendiendo al PSOE con decencia y humildad, siempre desde un prisma democrático y dando cabida a todas las sensibilidades del partido.

A la sociedad leonesa que confíen en el PSOE porque vamos a trabajar para colocar a León donde estuvo, a la cabeza de grandes proyectos que se han perdido en los últimos años con los gobiernos del PP.