Cendón se propone «patear la calle» y detectar las «necesidades» de la gente tras cumplir 100 días liderando el PSOE provincial Javier Alfonso Cendón. El líder de los socialistas leoneses cuenta los días para comenzar a cerrar la composición de listas ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo año LEONOTICIAS Domingo, 18 marzo 2018, 13:50

Javier Alfonso Cendón ha cumplido esta semana sus primeros 100 días al frente del PSOE de León, después de que el pasado 2 de diciembre fuera designado secretario general y de que poco antes venciera en un proceso de primarias al que fueron convocados los cerca de 3.000 militantes socialistas de la provincia.

El responsable del PSL-PSOE ha querido destacar que, en este periodo de más de tres meses, «se ha puesto el partido en marcha a funcionar orgánicamente, se han establecido los planes de trabajo correspondientes a cada área y hemos iniciado rondas de reuniones con los diferentes colectivos de la provincia para recibir sus propuestas».

Tras la renovación de cargos provinciales del pasado diciembre, una de las cuestiones que se ha completado en este periodo de 100 días es la composición de las nuevas ejecutivas locales en las más de 80 agrupaciones socialistas repartidas por todo León. Un proceso que, a juicio de Cendón, «se ha vuelto a desarrollar de forma ejemplar y democrática a través de la voz de los militantes en sus respectivas asambleas».

«Patear la calle»

El líder de los socialistas leones se marca ahora el objetivo de «patear la calle», tanto para conocer de primera mano «las necesidades de los leoneses», como para comenzar a cerrar la composición de listas ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. «En resumen, visibilizar la presencia del partido con la ciudadanía», agrega. A este respecto, anuncia que una vez puesta en marcha la denominada Oficina Parlamentaria, «queremos mover a nuestros cargos públicos por la provincia para que se visualice mucho más su presencia».

En el ámbito de la política provincial, Javier Alfonso Cendón resaltó que, en este periodo, «se ha evidenciado la falta de proyecto del PP para esta provincia; una falta de proyecto que han demostrado sus máximos responsables nacionales, con visitas decepcionantes como las del presidente y la vicepresidenta del Gobierno a León, que no han aportado nada». Y todo ello, añade Cendón, «con la complicidad del PP provincial cuyos líderes, Juan Martínez Majo y Antonio Silván, sólo quieren convertir a León en una pasarela para invitar a sus jefes a hacerse fotos con ellos».

El secretario general del PSOE leonés critica que el PP siga «viviendo de las rentas» de todas las actuaciones que se pusieron en marcha en su día con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «No hay proyectos nuevos encima de la mesa, no se están proponiendo cosas y los gobernantes del PP están en una actitud autocomplaciente, dejando que todo se muera y aceptando que estamos condenados a padecer la actual situación que sufre la provincia», señala. Por contra, Cendón considera que «somos muchos los que no estamos de acuerdo y creemos que León puede tener mucho futuro, terminando los proyectos en marcha, pero proponiendo también nuevas iniciativas».