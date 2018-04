Cendón: «No entiendo lo que ha hecho Óscar Álvarez. Estas cosas nos dejan en muy mal lugar» Luis Tudanca, junto a Javier Cendón, durante un encuentro en la provincia. El secretario provincial de los socialistas leoneses asegura que corresponde al secretario autonómico, Luis Tudanca, tomar decisiones en este caso J.C. León Martes, 17 abril 2018, 11:57

«No entiendo lo que ha hecho Óscar Álvarez. Estas cosas nos dejan en muy mal lugar». El secretario provincial de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, ha lamentado este martes la comprometida situación planteada por el procurador Óscar Álvarez tras conocerse que éste incluyó en su currículum un Máster que nunca pudo formalizar.

El detonante El procurador socialista leonés Óscar Álvarez suma a su currículum un Máster que nunca fue legal

Álvarez aseguró el pasado sábado, a preguntas de leonoticias, que el Máster que presentaba en su currículum era «perfectamente legal» y que el título estaba en su poder entendiendo que «se trataba de una titulación propia y no oficial de la Universidad Pontificia de Salamanca». «Yo no me he marcado un Cifuentes», llegó a asegurar Óscar Álvarez.

No es compatible

Sin embargo el Máster en Comunicación Política por la Universidad Pontificia de Salamancano era tal. La propia Universidad de Salamanca ha ratificado que la posesión del tal título sólo es compatible con tener el correspondiente título de Grado o Licenciatura.

Exclusivamente de ese modo se podría obtener un Máster como el citado. La propia advertencia de la Pontificia llevó el procurador a 'matizar' su currículum pasando de un contundente 'Máster en Comunicación Política' por un suavizado 'cursó el título Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Pontificia de Salamanca'.

Advertencia previa desatendida

Para el secretario provincial de los socialistas leoneses lo sucedido «no se puede entender porque en este partido nadie ha pedido una titulación para ser candidato o cargo público». «En su momento y tras el caso Cifuentes se comentó a todos que si tenían algún error en el currículum que se corrigiera», también ha añadido.

Cendón ha reconocido que hablará de esta cuestión con Luis Tudanca en el marco de las habituales conversaciones pero recordando que cualquier actuación sobre este caso compete de forma exclusiva a la ejecutiva autonómica de la que es miembro el propio Óscar Álvarez.