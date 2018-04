CCOO anuncia una «movilización prolongada» en Correos a partir de mayo y critica el «maquillaje del déficit» que hace el Gobierno Caretera. El sindicato recuerda que se han destruido en la empresa pública 15.000 empleos fijos y se está imponiendo en la plantilla precariedad, la temporalidad y minijobs ICAL León Viernes, 20 abril 2018, 12:00

El Sector Postal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Castilla y León anunció hoy que a partir de mayo se llevará cabo un calendario con de «movilizaciones prolongadas» y denunciar el maquillaje que el Gobierno «hace del millonario déficit» de la empresa pública. El malestar sindical se sustenta en las afirmaciones hechas durante la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, y la subsecretaria de Fomento, Rosana Navarro, en el Congreso dentro del debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

Así, CCOO calificó de «papel mojado y distorsión» lo que pretende el Gobierno sobre Correos, «con un recorte de 180 millones de euros en la financiación para el servicio postal universal en los ejercicios 2017 y 2018». Además, criticó el déficit histórico en sus cuentas; la falta de un Plan Estratégico para adaptarse al nuevo mercado; y el incremento notable de la precariedad laboral con una plantilla fija «claramente insuficiente para afrontar su cometido público».

El sindicato puso de manifiesto que el proyecto de PGE para 2018 ahonda más, si cabe, «en el desmantelamiento» de Correos como servicio público y como empresa pública «sin unas líneas estratégicas claras que definan la tan alardeada innovación y diversificación». Por ello ha anunciado movilizaciones a partir de mayo, junto con el resto de los sindicatos con representación en el seno de la mayor empresa pública del país. Además, recordó que ya se pidió la comparecencia de la presidenta de SEPI en noviembre pasado ante una situación que se arrastra desde el inicio de la legislatura, «y todos estos ingredientes están ubicando a Correos en la senda de la quiebra económica.

La movilización tendrá su primera expresión un paro general en mayo y se prolongará durante los próximos meses «mientras no se rectifique la grave situación de Correos» y desde CCOO se sostuvo que «sin voluntad de solucionar el problema no hay salida». En su opinión, la «alardeada innovación y diversificación» en nuevas líneas de negocio como el e-commerce y la paquetería por parte de la presidenta de SEPI, y el aumento de los ingresos, «no dejan de ser papel mojado al no existir sobre la mesa Plan Estratégico alguno que permita orientar su actividad y convertirlo en un operador logístico de referencia».

Para el sindicato, la empresa postal pública se encuentra en las «antípodas» de lo señalado por la presidenta de SEPI, con un volumen de negocio estancado, una escasa diversificación y sin líneas estratégicas que permitan convertirlo en un «operador logístico de referencia», centrado en la carta, cada vez más residual y con recortes sin precedentes en la financiación del servicio postal universal.

Echar balones fuera

A su vez, desde CCOO, en relación al Plan de Prestación del Servicio Postal Universal que debe fijar las cuantías de la financiación del de este servicio -exigido por los sindicatos hace casi un año -se apuntó que tanto SEPI como el Ministerio de Fomento han señalado que el grupo de trabajo creado está terminando las conclusiones de la metodología del cálculo cuyo borrador han hecho llegar a la UE. «Esto solo echar balones fuera, acabar la legislatura manteniendo la inacción hacia Correos en un Plan que no llegaa mientras se recorta la financiación por segundo año consecutivo, con un total de 180 millones,120 de ellos en 2017 y 60 en 2018», dijo.

En materia de empleo, donde desde la compañía se ha hablado de procesos de consolidación para el período 2015-2017 en casi 6.000 nuevos puestos de trabajo, para CCOO es significativo que se haya olvidado mencionar «que esta cifra es claramente insuficiente si se tiene en cuenta que en la última década se han destruido 15.000 empleos fijos, y se está imponiendo un modelo de empleo basado en la precariedad, la temporalidad con un 35 por ciento, y los minijobs, con un 22 por ciento.

Finalmente, el sindicato consideró sintómatico que se alabe «la eficiente plantilla» de la empresa pública, «Cuando no ha habido por parte de SEPI o del Gobierno intención alguna de mejorar sus condiciones laborales mediante un convenio colectivo y un acuerdo funcionarial bloqueados desde hace más de cuatro años», expuso.