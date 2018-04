Las Casas de León en el exterior recelan del nuevo decreto de la Junta al verlo discriminatorio Un acto de la Casa de León en Sevilla. La administración autonómica anima a las casas regionales a fusionarse para evitar su extinción M. J. PASCUAL Domingo, 22 abril 2018, 14:33

Las casas de Castilla y León en el exterior ven con cierta desconfianza el nuevo decreto que está diseñando la Junta para «modernizar» el funcionamiento de estas comunidades y agrupaciones en el exterior, muchas de ellas con una solera de más de cien años de historia de la emigración a sus espaldas.

Según hacen patente en la mayoría de las alegaciones planteadas al decreto -el plazo de presentación en el portal de Gobierno Abierto concluyó el pasado viernes, 20 de abril-, temen que la nueva figura de «las comunidades y agrupaciones cualificadas», que tendrán preferencia en la obtención de ayudas y subvenciones, cree «comunidades de primera y de segunda» y la consideran discriminatoria.

En el decreto se contempla como requisitos para figurar en el registro oficial como «comunidades cualificadas» que esté inscrita en el registro al menos dos años, contar con un local donde desarrollar sus actividades y tener un mínimo de 200 socios titulares.

La Casa de Palencia en Argentina, la de León en Sevilla y Madrid consideran que esta distinción perjudica a las sociedades locales y provinciales más pequeñas, como el Centro Soriano Numancia, que también ha alegado en contra. «Creemos anacrónico que se exija disponer de un local para formar parte de esa categoría de comunidades cualificadas cuando en la actualidad hay empresas que no tienen espacio físico, y porque se conculca el principio de igualdad», señala Gustavo Héctor García Solano, vicepresidente de la Casa de Palencia en Argentina, nacida hace ocho años y que no dispone de sede física.

Casa de León en Sevilla

También la casa de León en Sevilla rechaza la «uniformización paulatina destinada a que desaparezcan las comunidades locales y provinciales». Se pide también que el nuevo decreto garantice en su texto que sean «apolíticas» en lo que se refiere a que tienen que contribuir a la promoción de Castilla y León, pero «que se especifique que esa promoción sea empresarial, económica, científica y cultural». También piden menos «papeleo».

La preocupación por las «comunidades cualificadas» se abordó hace unos días en la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que reúne a 16 casas que suman cerca de los 10.000 socios, según reconocía su presidente, Pedro Bello.

La Junta promueve la fusión de las casas con ayudas económicas anuales «para conseguir mayor eficacia y eficiencia», pero ello, según expresan algunas de las directivas en sus alegaciones, «va en contra de la propia idiosincrasia» y del fin con el que nacieron. Aunque Pedro Bello reconoce que «sería interesante, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires y es algo que se ha hablado mucho y de hecho se intentó hace unos años, pero las casas de Salamanca y Burgos se opusieron». Las grandes distancias, subraya, son un importante obstáculo para la fusión.

El secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, tranquiliza a los directivos de las casas en el exterior. «El decreto, que todavía no tiene su redacción definitiva porque hemos ampliado el plazo de propuestas, persigue facilitar herramientas para colocar a las casas en el siglo XXI, porque algunas de ellas, por su evolución, están abocadas a la extinción. La fusión es una salida que les hace más fuertes, pero no es en absoluto una condición obligatoria. Queremos reconocer a las que tienen una actividad permanente, pero no expulsar a las pequeñas».