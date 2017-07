Cartel de completo en el primer curso técnico sobre Blockchain Curso en Espacio Vías. Será el primer curso técnico impartido en León sobre la tecnología que ya está transformando Internet. Las plazas, ofrecidas por Télice, Transleyca y Plain Concepts se han cubierto en menos de 3 días LEONOTICIAS Lunes, 3 julio 2017, 17:52

León empieza a cimentar parte de su futuro en las tecnologías de la información sobre Blockchain, la tecnología que hizo posible la existencia de Bitcoin, pero que también ha abierto una inmensa ventana de oportunidad e innovación, a la que todas las grandes corporaciones, gobiernos, startups y emprendedores de todo el mundo ya se están asomando, con billetes en la mano. Se puede decir más alto pero no más claro.

El curso está organizado por León Blockchain HUB, iniciativa sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es precisamente que León pueda materializar la oportunidad de desarrollo económico que posicionarse rápidamente en esta tecnología puede suponer.

Después de una intensa labor divulgativa dirigida sobre todo a ciudadanos, emprendedores y empresas en general, León Blockchain HUB comienza a ejecutar la parte más importante de su plan de acción a día de hoy, la formación técnica en Blockchain, gracias a la financiación de Télice, Transleyca, y Plain Concepts y la colaboración del ILDEFE con la cesión del espacio para impartir la formación.

Para ello, Daniel Díez García, responsable de Blockchain en Everis España, impartirá el próximo día 13 de Julio un curso de introducción técnica a esta tecnología en el que toda persona con conocimientos técnicos, podrá iniciarse en su comprensión y sobre todo, iniciar un itinerario formativo que permita la cristalización de esta oportunidad de desarrollo económico, en cualquier modalidad y dimensión, desde la más básica, posibilitar el acceso a un buen puesto de trabajo, hasta la más ambiciosa, la creación de startups que atraigan también inversión de fuera de nuestra provincia y generen empleo y riqueza en León.

Precisamente Daniel Díez representa todo ese espectro, por lo que su presencia en León para impartir esta formación tiene aún más valor. Ligado al emprendimiento y blockchain desde sus comienzos, es co-fundador de Bit2Me, compañía española premiada internacionalmente, fundador de Blockchain Tool Box, co-autor del Libro Blockchain : La Revolución Industrial de Internet , Responsable de Blockchain de la multinacional Everis y miembro de Blockchain España entidad que impulsa el ecosistema blockchain en España, y de la que León Blockchain HUB también forma parte.

En esta edición, y en sólo tres días ya hay lista de espera, pero dada la acogida inicial del curso, desde León Blockchain HUB ya están pensando en acciones de mayor alcance y accesibilidad junto con el Ayuntamiento y Blockchain España.

Las 25 plazas para este curso se han completado en menos de 3 días y hay una lista de espera de 15 personas, desde la organización se pide a los asistentes que no ocupen su plaza si no están seguros de asistir y sobre todo que si no tienen ningún conocimiento de desarrollo y programación se la dejen a alguien que si lo tenga.

Dado el interés generado se realizará también en breves fechas un curso dirigido a todos los públicos.