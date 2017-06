La capital registra diez denuncias por agresiones sexuales en un año, una de ellas en San Juan y San Pedro El pleno del Ayuntamiento aprueba impulsar una campaña contra las agresiones sexistas en fechas señaladas | María Hernández (León Despierta): «Sabemos lo que es ir a Santo Domingo a por un taxi después de estar en el Húmedo para no ir sola a casa» N. BARRIO León Viernes, 30 junio 2017, 17:53

La cifra por sí sola llama a la acción. En solo un año, León ha registrado una decena de denuncias por agresiones sexuales, produciéndose una de ellas durante las Fiestas de San Juan y San Pedro. A pesar de ser una ciudad 'tranquila', los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de León no han pasado por alto la «necesidad» de trabajar más intensamente en la prevención de estos hechos, impulsando una mnoción para crear una campaña contra las agresiones sexistas durante las fiestas patronales y fechas señaladas, como ya se hiciera en ciudades como San Sebastián, Segovia o Pamplona.

Así, la edil de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, entendía que «en una ciudad pequeña como León puede chocar e incluso nos puede parecer que no es necesario este tipo de acciones». En esta línea estimó que, según la Policía Local, en León «se han registrado diez denuncias por agresiones sexuales, una de ellas en plenas Fiestas», añadiendo que «como dice el refrán más vale prevenir que curar».

Desde León Despierta, María Hernández hizo la defensa más encendida de la moción, exponiendo que «al contrario de lo manifestado por algún concejal de Ciudadanos, las asociaciones contra el maltrato no existen por las subvenciones, si no se creen las encuestas háganselo mirar». Puso piel Hernández a las cifras, reconociendo que «sabemos de lo que hablamos porque todas conocemos lo que es ir a Santo Domingo a por un taxi después de estar en el Húmedo para no volver sola a casa».

Mantuvo la edil que regalaría al concejal el libro 'Feminismo para Dummies' «a ver si así lo entiende».

También tomó la palabra María Concepción Lucas, de León en Común, que argumento que «sólo el hecho de votar a favor esta moción no arregla la situación, porque a algunos sigue sin parecerles un problema». Sea como fuere, agradeció el gesto, afirmando que «el feminismo les espera con las puertas abiertas».