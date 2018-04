UPL califica los PGE como «decepcionantes» y confía en que «no salgan adelante» sin «muchísimas enmiendas» Luis Mariano Santos. La formación leonesista califica «una falta de respeto» y «un insulto» la cantidad que se destina para la Ciuden, 3.000 euros ICAL Miércoles, 4 abril 2018, 11:32

El secretario general de la UPL, Luis Mariano Santos, calificó este miércoles el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que registró el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, como «decepcionante» y «negativo» para la provincia de León. «Lo único que esperamos es que los presupuestos, tal y como están, no salgan adelante, y en el caso de que salieran, lo hagan con muchísimas enmiendas presupuestarias, porque no es el presupuesto que todos esperábamos. Ni para León ni para España son unos presupuestos optimistas, que puedan generar cierto atractivo, porque solamente cubren o manifiestan recortes presupuestarios que no dan solución a los verdaderos problemas del país», denunció.

Más información Izab exige la dimisión de los diputados y senadores leoneses del PP tras conocer los Presupuestos

En declaraciones a Ical, manifestó que las grandes inversiones que se plantean se refieren en su práctica totalidad al AVE, en la línea Palencia-León, con lo cual «tampoco son exactamente para León. Además, calificó como «una falta de respeto» y «un insulto» la cantidad que se destina para la Ciuden, porque «llegado este punto, y cuando alguno está hablando de la descarbonización y está planteando alternativas a la minería del carbón observamos que en estas cuentas no hay absolutamente ninguna apuesta que nos indique que el Gobierno de la nación pretende buscar esas alternativas al carbón o a las cuencas mineras que se están muriendo».

Asimismo, lamentó que «ninguna partida presupuestaria hace pensar que se pueda empezar a plantear la lucha definitiva contra la despoblación» y explicó que echan también de menos «inversiones para la muralla de Astorga, ahora que se estaba planteando otro tipo de inversiones culturales».

«Más allá de reconocer que es importante la justicia a la hora de remunerar a pensionistas y funcionarios, o lo positivo de equiparar los salarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin depender de dónde estén ubicados, a nuestro juicio y en una primera valoración las cuentas son decepcionantes», remachó.