La Caixa subvenciona el nuevo programa para el tratamiento de familias que han sufrido el consumo de drogas Los destinatarios son familias con hijos considerados de alto riesgo, cuando alguno de sus miembros pueda ser consumidor de sustancias adictivas

Obra Social 'la Caixa' ha concecido a Fundación Proyecto Joven una subvención para el nuevo programa 'Esfera familiar', dedicado a mejorar las relaciones familiares, aumentando las habilidades parentales, así como proteger a los menores en todo el proceso de Igualdad de oportunidades intentando cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene o educación. Todo ello en un programa concebido como un entrenamiento en estrategias familiares, cuya modalidad de intervención con menores ha demostrado ser eficaz para reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección relacionados con el consumo de drogas y otras conductas problemáticas.

Este nuevo programa se propone como objetivos mejorar las relaciones familiares: comunicación, apego, etc.; aumentar las habilidades parentales: reduce los castigos físicos; mejorar el comportamiento de los hijos: obediencia, valoración de la escuela, disminuir la agresividad, hiperactividad, etc.; aumentar la competencia social de los hijos: habilidades de comunicación etc.; y reducir o prevenir el consumo de drogas y alcohol.

Esta dirigido a familias con hijos considerados de alto riesgo, con alguno de sus miembros sea consumidor de sustancias adictivas o sin sustancia (ludopatía). En una intervención en entrenamiento en habilidades parentales y sociales de los hijos. También se presta especial atención a mejorar las relaciones familiares.

Según Jorge Juan Peña, Presidente de Proyecto Joven, entidad que ha ideado este nuevo programa: "Es una oportunidad y privilegio contar con este nuevo servicio, que pueda ocuparse de las familias que han sufrido la adicción de uno de sus miembros".

Este programa ha sido desarrollado, diseñado y valorado especialmente para familias cuyos padres y madres en tratamiento por adicción a alcohol y otras drogas, con el objetivo de dotarles de habilidades familiares.

El entrenamiento en estrategias familiares es una de las modalidades de intervención que han demostrado ser más eficaz para reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección relacionados con el consumo de drogas y otras conductas problema como son el fracaso escolar, conducta antisocial, embarazo en la adolescencia, etc.

'Esfera familiar' está subvencionado con una aportación de 24 mil euros, dentro del programa de la Lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social 2017, de Fundación Bancaria 'la Caixa'.

Fundación Proyecto Joven una entidad sin ánimo de lucro que nace para dedicarse a los jóvenes socialmente perjudicados, tiene como objetivo la atención integral a las personas con dependencias adictivas. Nos dedicamos al estudio, prevención y erradicación de estas dependencias y problemáticas de carácter personal, familiar, sanitario y social.

*Foto: (de izqda. a dcha.) Carlos Arruti (Director de área de negocio de La Caixa), Jorge Juan Peña Albillo (Presidente de Proyecto Joven-Proyecto Hombre), Dorian Vence (Fundación Proyecto Joven), Pedro Buitrón (Director de la oficina de La Caixa de la Palomera en León) y Charo Ibáñez (Subdirectora de la oficina de La Caixa en la plaza de la Inmaculada de León).