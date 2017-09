Cs busca el compromiso del PP de no bloquear las comisiones de investigación para apoyar el techo de gasto Ciudadanos reunidos en el Palacio del Conde Luna. Ciudadanos ha celebrado en León un Acto de Cargos Públicos como jornada de trabajo en el inicio de curso político Sábado, 16 septiembre 2017, 13:47

«Votaremos no al techo de gasto si el PP no desbloquea las comparecencias en las comisiones de investigación», aseguró hoy el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Luis Fuentes, en un acto interno del partido celebrado en León para iniciar el curso político. «Si el PP no se compromete a no bloquear las comparecencias, el miércoles votaremos no al techo de gasto», apostilló.

La presencia de Ciudadanos en las instituciones está sirviendo «para avanzar en la construcción de espacios de acuerdo y regeneración», según Luis Fuentes, quien comentó que hay tiempo aún para el diálogo, para trabajar y rendir cuentas, porque quieren que se desbloquee la reforma de la Ley Electoral, el compromiso de acabar con los aforamientos y que no vuelva a haber bloqueos en las comisiones de investigación.

«El anuncio de reducción de las tasas universitarias es un ejemplo de la política útil que ha venido realizando Ciudadanos en materia de educación, como lo es también el aumento de las becas universitarias o de plazas en escuelas infantiles, y el progresivo aumento de beneficiarios de libros de texto gratuitos. Todo ello exigencias planteadas al gobierno de la Junta en las negociaciones de los presupuestos», recordó.

El político señaló que también a nivel municipal y provincial ha llegado la política útil mediante el impulso a planes de movilidad y de transportes, bajadas de impuestos, comisiones de investigación como la del soterramiento en Valladolid o un aumento de inversión para empleos de calidad en León. «Nuestra posición de política útil durante toda la legislatura ha sido clara, transparente, previsible», dijo

«Desde Cs confiamos en que el PP no quiera poner en riesgo los avances políticos por su negativa a luchar contra la corrupción e impulsar una mayor regeneración. Espero que no volvamos a tener comisiones bloqueadas por la negativa del PP a dejar que comparezcan quienes pueden aportar algo a las investigaciones», concluyó