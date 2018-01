Belén Castañón aspira a «abrir las ventanas y ventilar» un PSOE local «que no es un cortijo ni puede tener dueño» Belén Castañón, en su presentación. / Noelia Brandón / Peio García Doctora en Psicología, la candidata se definde como «una mujer feminista, socialista, republicana y laica» NACHO BARRIO León Miércoles, 10 enero 2018, 13:35

El reto es «importante donde los haya», como asegura ella misma. Belén Castañón se ha presentado como primera alternativa a José Antonio Diez en el liderazgo del PSOE de la capital, en una agrupación que, pese a ser la mayor de Castilla y León, «necesita que se abran las puertas y ventanas, toca ventilar y renovar el ambiente porque esto no es un cortijo, la agrupación no tiene dueño».

Aunque posteriormente fue preguntada por una valoración de la gestión de José Antonio Diez, aseguró que «no es un momento de hacer una valoración de su gestión».

No tardó la candidata en dejar clara su apuesta. «Mi condición de mujer pesa mucho, soy comprometida y coherente y por eso estoy aquí, las mujeres tenemos mucho que decir y aportar, se nos tiene que escuchar», esgrimía, no sin matizar que «ser mujer no es un valor en sí mismo, si esto no va acompañado de una ideología fuertemente asentada no vale para nada».

Con el proyecto todavía en fase de debate, Castañón aclaró que por el momento las políticas que propondrá se están estudiando y se plasmarán en un proyecto «con las ideas y sugerencias recogidas», y con las que no descarta, en el caso de resultar ganadora de este proceso, que podría estar finalizado antes de la conclusión del mes de febrero, aspirar a la Alcaldía de León en las elecciones del próximo año. «Entra dentro de las posibilidades», aseguró.

Belén Castañón se definió como «una mujer feminista, socialista, republicana y laica» que, apoyada por el también socialista Javier Arias, «se consideró que era una buena opción que yo me presentara, y no dije que no». Tocará esperar para ver si el secretario provincial Javier Alfonso Cendón apuesta por esta candidatura o se desmarca por otra diferente en la carrera por liderar el PSOE de la capital leonesa.