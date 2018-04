El Ayuntamiento recurrirá en el Supremo la anulación de las tasas de agua El portavoz del Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, este viernes en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local. / S. Santos La Policía Local pondrá en marcha del 16 al 23 de abril una campaña especial de circulación segura en glorietas | Salen dos convocatorias para la contratación de nueve trabajadores municipales A. CUBILLAS León Viernes, 13 abril 2018, 14:23

El Ayuntamiento de León interpondrá recurso en el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló las nuevas tasas del servicio de aguas al entender que no tienen un carácter social y que su objeto no es otro que el de incrementar los ingresos de Aguas de León.

Era una posibilidad que ya anunciaron tras conocer la decisión judicial y que llevarán a cabo conforme a los informes técnicos, a pesar de que la intención es adaptar la ordenanza a la nueva ley de contratos del sector público con la entrada de una nueva tarifa que incluirá todos los servicios.

«Ya no podemos hablar de tasas. Esta discusión ya no va a tener sentido», advirtió en su día López Benito, que advirtió de que está modificación no repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos.

Circulación en glorietas

Así se ha acordado en Junta de Gobierno Local en la que además se ha informado de la puesta en marcha de una campaña especial de circulación segura en glorietas, que se desarrollará del 16 al 23 de abril y que tendrá dos fases, de carácter informativo y sancionador.

Asimismo, se han publicado las bases de dos convocatorias de selección de personal, para cubrir siete plazas de oficiales de primera para el servicio de mantenimiento así como dos plazas de educador social.