El Ayuntamiento de León pondrá fin a las tasas con una nueva tarifa del agua que no repercutirá en el recibo José María López Benito, presidente de Aguas de León, en una imagen de archivo. López Benito defiende el carácter social de las nuevas tasa que anula el TSJCyL, asegura que está estudiando posible recurso pero remarca que se trabaja en la adaptación de la ordenanza a la nueva ley de contratos públicos para crear una tarifa A. CUBILLAS León Miércoles, 14 marzo 2018, 14:28

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León estudian la posibilidad de recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y Castilla y León que anula las tasas del servicio de aguas por la conservación de acometidas y renovación de contadores al entender que no tienen un carácter social y que su objeto no es otro que incrementar los ingresos de Aguas de León.

Consideraciones judiciales que entran en contradicción con la apreciación del concejal y presidente de Aguas de León, José María López Benito, que ha advertido este miércoles que la única intención de crear esta tasa era evitar que el usuario hiciera frente individualmente a esas reparaciones.

Una tasa que nació pensando principalmente en las viviendas unifamiliares o con pocos vecinos que tendrían que asumir costes elevados que, en el caso de la reparación de una acometida podría ascender a los 1.000 euros. Por ello, se estableció esta nueva tasa que repercute directamente en el recibo de la luz en 0,50 euros.

“La nueva tasa tiene una marcado carácter social. Creo que un euro y medio en los recibos trimestrales no creo que sea desorbitado ni esté alejado de la actual coyuntura económica”, señaló a este diario López Benito, que además remarcó que León tiene un agua de gran calidad, con las tasas más bajas de España, permitiendo que el 75% de los leoneses no paguen un recibo trimestral superior a los 15 euros.

Nueva tarifa

En cualquier caso, López Benito ha recordado que se trata de una discusión conceptual sobre si encaja en el concepto tributario de tasa. Discusión y posibles contradicciones con las que, según remarcó, termina la nueva ley de contratos del sector público que entró en vigor el pasado 9 de marzo que señala que el servicio de agua tiene la condición de prestación patrimonio de carácter público no tributario.

Por ello, López Benito que el Ayuntamiento de León ya trabaja en la adaptación de la ordenanza a la nueva ley con la entrada en vigor de una nueva tarifa que incluirá todos los servicios. “Ya no podemos hablar de tasas. Esta discusión ya no va a tener sentido”, señaló López Benito, que advirtió de que está modificación no repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos.

En cualquier caso y a la espera de la aprobación de esta nueva tarifa que en la actualidad se está desarrollando, el Ayuntamiento de León estudia la posibilidad de presentar recurso contra la sentencia del TSJCyL.