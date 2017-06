El Ayuntamiento de León firma un convenio con las escuelas de tiempo libre para prácticas en el Coto Escolar Firma del convenio. / César Javier García-Prieto, acompañado de la directora del Coto Escolar, María Teresa Santamarta, han firmado este acuerdo LEONOTICIAS Sábado, 17 junio 2017, 15:00

El concejal de Empleo, Promoción Económica y Educación, Javier García-Prieto, acompañado de la directora del Coto Escolar, María Teresa Santamarta, ha firmado el convenio marco de colaboración con las escuelas oficiales de Tiempo Libre para el desarrollo de prácticas de monitor en el Coto Escolar.

El convenio se ha firmado con las escuelas oficiales de Tiempo Libre de Guteko, Peto, Serviescuela Siglo XXI, Sierra Pambley, Alquite y Enróllate. El presente convenio tiene por objeto regular la realización de los períodos formativos de prácticas de los alumnos de las escuelas oficiales. En palabras de García-Prieto, es un “acuerdo solidario, sin coste económico, por el cual el Ayuntamiento ofrece las instalaciones y los medios humanos del Coto Escolar para formar a futuros monitores, una profesión cada vez más demandada”.

El convenio

El Coto Escolar admitirá como alumnos en fase formativa práctica propuestos por las escuelas oficiales acogiéndose a lo establecido en el Decreto 117/2003 y en la Orden FAM/1693/2004 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Según la normativa, la aceptación de los alumnos en prácticas no implica relación laboral alguna, no teniendo los alumnos en prácticas en ningún caso la condición de responsables de las actividades y estarán bajo la supervisión periódica de los responsables del Coto Escolar. Las prestaciones que se establecen en este convenio no tienen origen lucrativo, por lo que ninguna de las partes tiene obligación de abonar a la otra importe alguno por las mismas. Las escuelas oficiales disponen de un seguro con coberturas para los alumnos en período de prácticas en el que se entienden particularmente cubiertos los daños sufridos por los alumnos o causados por los mismos a terceras personas, siempre que dichos daños tengan su causa en una acción u omisión culposa o negligente.

También dispondrán estos centros de un seguro de accidentes con coberturas para aquellos siniestros sufridos por los propios alumnos en período de prácticas, siempre que estén bajo la supervisión del coordinador asignado por el Coto Escolar y siempre que se comunique el mismo día del suceso de forma expresa.

El Coto Escolar del Ayuntamiento de León, determinará, como mínimo 21 días antes del comienzo de las prácticas las fechas y horarios concretos de la actividad, así como las funciones, obligaciones, normas de funcionamiento y demás circunstancias que se consideren oportunas para el buen funcionamiento. Con el fin de facilitar a los alumnos en prácticas los trámites necesarios para la realización de las mismas, podrán realizarse las comunicaciones entre el Coto Escolar y la escuela de Tiempo Libre por medios telemáticos.

Finalizadas las prácticas, la directora del Coto Escolar que ejercerá como coordinadora de los alumnos en prácticas, presentará a la escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre por sus propios medios, o a través del alumno interesado, el certificado de superación de la fase práctica con la calificación de ‘apto’ y en el que se reflejarán las fechas y el lugar de realización de las mismas, así como los datos de la coordinadora de prácticas.

En aquellos casos en los que el alumno en prácticas no demuestre las competencias asociadas al perfil profesional que desempeña, se emitirá un certificado debidamente justificado en el que el alumno figurará como no apto’, finalizando su período de prácticas y su relación con el Coto Escolar.

El presente convenio se revisará y actualizará anualmente y se establece por un período de un año, con prorrogas automáticas por iguales períodos de tiempo.

Más de 15.000 visitantes anuales

El Coto Escolar es un centro de educación ambiental con más de 120.000 metros cuadrados de superficie, entre los ríos Bernesga y Torío. Dispone de diversas instalaciones, desde talleres, bancos de semillas, jardinería y agricultura ecológica, zoológico, equitación, entre otras. Este aula de la naturaleza recibe anualmente a más de 15.000 visitantes anuales, de los que el 80% son escolares.