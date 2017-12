¡Atención, magia a bordo! El Mago Rafa crea una atmósfera de ilusión en su rulote, en un espectáculo que deja con la boca abierta tanto a grandes como a pequeños El Mago Rafa, durante el espectáculo. / Sandra Santos N. BARRIO León Martes, 26 diciembre 2017, 15:04

Parece mentira que en la pequeña 'rulote' quepa tanto y tan bueno, pero es lo que tiene la magia, que allá donde parecía no haber nada se encuentra un mundo sorprendente. Así es el espectáculo que ofrece durante estos días el Mago Rafa en su baúl, un espectáculo en el que dejarse sorprender no requiere de un gran esfuerzo y en el que no hay nadie que no salga con la boca abierta y con esa cara que se le pone a uno cuando cree tener todo controlado, salvo la sorpresa.

El Mago Rafa desplegó su magia dentro de la pequeña roulotte instalada junto a la Casa Botines y con cuatro juegos de magia logró encandilar a grandes y pequeños.

Por medio de las cartas sorprendió a todos, con juegos en los que da la vuelta a la realidad. Pero no se queda aquí. El ilusionista va a más con juegos de adivinación numérica y con magia de cercanía, transformando lo tangible y convirtiendo lo impensable en realidad.

Un espectáculo de quince minutos en el que el Mago Rafa hace sorprenderse hasta a los más descreídos porque la magia tiene eso de convertir lo que parece en ilusión y lo impensable en realidad.