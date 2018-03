«Nos atacaron con cinturones y vi reírse al que me cortó el cuello con una hebilla», relata el vigilante leonés herido en San Mamés

«No tenemos chalecos ni cascos y cobramos una miseria»

No tenemos chalecos. No tenemos cascos. Tenemos defensas pequeñas. No tenemos ni escudos. Y cobramos una miseria por jugarnos el pellejo». El Colectivo Independiente de Seguridad Privada de Euskadi (Cispe) denuncia la falta de medios que sufren los vigilantes de seguridad para hacer frente a partidos de alto riesgo como el del jueves en San Mamés. Uno de sus representantes explica a este diario que apenas cuentan con una defensa semirrígida de cincuenta centímetros, unos guantes anticorte y unos grilletes. «Medios a todas luces insuficientes para hacer frente a varias decenas de radicales dispuestos a hacer daño y causar altercados», detalla esta fuente.

Según explican, gran parte del problema reside en que estos medios llevan sin actualizarse desde 1992, cuando se modificó la legislación. Y censura que no se les dote de más capacidad a pesar de que, en estos casos, los vigilantes de seguridad funcionan como «complementos» de la Policía. «Son las fuerzas de seguridad las encargadas de dirigir los dispositivos. Y nosotros dependemos de lo que ellos deciden. También dentro de San Mamés. Así que nos parece justo que se nos dote de recursos suficientes. Deberíamos dejar de ser la hermanita pobre de la Policía», insiste otro sindicalista.

Los bajos salarios del sector son otra de las principales reivindicaciones laborales. El salario base se encuentra en torno a los 900 euros, además de otra serie pluses en función de las actuaciones. Además, en los grandes eventos, también se realizan contratos temporales de 8 ó 10 horas mensuales. Lo que implica que, en algunos casos, cobran unos 45 euros brutos por partido.

Fuentes de la empresa de seguridad para la que trabajan los vigilantes heridos insisten en que las condiciones laborales de sus empleados, a diferencia de lo que ocurre en otras muchas, «se rigen por el convenio colectivo y en el aspecto económico son las mejores dentro del sector».