La asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en León denuncia el robo de su ayuda humanitaria acumulada

La asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en León denuncia que el pasado miércoles 28 de marzo fue robada en su nave la ayuda humanitaria donada por la gente que preparaban para enviar a Siria, según ha informado la asociación a Europa Press.

Apoyo al Pueblo Sirio ha expresado su tristeza por este robo además de la cara de «bobos» que se les quedo al descubrir dicho acto delictivo justo instantes antes de que llegara el camión de la Fundación SEUR, que generosamente les realiza los portes gratuitamente desde hace tres años.

Han asegurado que se quedan «sin saber que decir. Un silencio para aceptar lo que no se comprende». Sin embargo, han afirmado que son conscientes de que hay necesidades también en España, por lo que no juzgan a los que les han robado y les Desean que, al menos, «le den un uso que les permita vivir».

Además, la asociación se ha visto obligada a dejar dicho local ante el temor de más robos como este y han aseverado que es una «lástima» que tengan que cambiar de lugar porque durante año y medio, esa nave vieja de las afueras, llena de trastos, les ha permitido hacer una tarea «hermosa».

No obstante, creen que no es tiempo de «lamentaciones» porque mucha gente les ha ayudado durante los dos años y medio que realizan estas labores de ayuda. Por eso, Apoyo al Pueblo Sirio en León solicitan «ayuda» para poder encontrar otro local «gratuito y seguro» en el que poder continuar con sus tareas humanitarias puesto que no disponen de medios económicos para alquilar uno.