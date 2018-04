Albert Rivera en leonoticias: «Quiero gobernar León. No salgo a empatar ni a hacer cambalaches. Salgo a ganar»

Albert Rivera quiere gobernar León. Con humildad. También Castilla y León. Y demostrar que hay otra forma de hacer política, creando empleo, siendo valiente y dando estabilidad de país. Pero no habla de hipotéticos o deseados futuribles ni de posibles pactos ni de intercambios de escaños.

Porque, según advirtió, Ciudadanos no sale a empatar el partido ni a hacer cambalaches, sale a ganar. «Con humildad digo que quiero gobernar León y Castilla y León. Ya veremos quién queda primero o segundo. Pero no voy a entrar en ese juego ni a vender la piel del solo antes de cazarlo porque ya se sabe que sale mal». Por ello, Rivera sólo habla del proyecto de futuro para España de Ciudadanos, «que no político», consciente de que sólo el trabajo da sus frutos.

Fue el mensaje prudente que lanzó este viernes en el marco de un desayuno informativo organizado leonoticias el líder nacional de Ciudadanos ante el crecimiento en las encuestas de la formación naranja en Castilla y León, un territorio que Rivera entiende como pieza clave para aportar la estabilidad que ahora necesita España. «Quiero gobernar esta comunidad, las capitales de provincias y muchos pueblos».

Y para ello, Rivera hará valer un nuevo proyecto económico y social, de regeneración económica, de valores civiles y para Europa, los cuatro pilares que sostienen a un partido que nació hace once años con el objetivo de transformar un país.

Así lo defendió ante los más de 200 leoneses pertenecientes al sector empresarial y diferentes agentes sociales que se han citado en el desayuno informativo de leonoticias, en el que remarcó la necesidad de recuperar los valores de igualdad, unidad, honradez y solidaridad en la gestión política.

Empleo, educación e I+D

Trasmitiendo seguridad, convencido de la fortaleza de su mensaje, Rivera desgranó el proyecto de Ciudadanos que quiere devolver a los ciudadanos el esfuerzo y dejar de «machacar la gallina de los huevos de oro». Para ello, continuó, es necesario convertir a trabajadores, autónomos y empresas en los protagonistas del nuevo modelo económico «porque son los verdaderos generadores de la riqueza y no los políticos».

Y para ello, continuó, es necesario abordar los tres grandes asuntos pendientes de España. En primer lugar, el empleo, con la imperiosa necesidad de reducir las elevadas tasas de paro, erradicar la temporalidad y precariedad en los contratos y facilitar la creación de empresas. «Somos campeones en paro y, a pesar de ello, desde el Gobierno tiran las campanas al vuelo».

Por ello, Rivera trasladó la intención de poner en marcha un nuevo marco laboral que contemple, entre otras cuestiones, igual las condiciones labores de los despidos de trabajos fijos y temporales o bonificar a las empresas que doten al trabajador de estabilidad laboral. En este punto, hizo hincapié en la nueva ley de autónomos que Ciudadanos logró sacar adelante y poner fin «a diez años de olvido» con un colectivo que genera el 30% del empleo en España.

En segundo lugar, continuó, Rivera remarcó la necesidad de poner en marcha una revolución educativa que dote de estabilidad el sistema durante décadas, que se traduzca en una fuerte inversión y que permita impulsar un plan integral que contemple una formación permanente, desde la infancia hasta el final de la vida laboral del trabajo. «No hablo de ir al colegio o de si es público o concertado. Ese debate está obsoleto. El objetivo es formar al trabajaro hasta que acabe su vida laboral y adaptarle a las nuevas necesidades del mercado laboral».

Galería. Alvert Rivera protagoniza el desayuno de leonoticias. / Vanessa Lorenzo

Por último, el líder de Cs destacó la innovación como el tercer eslabón del nuevo modelo económico y planteó la creación de una red tecnología en todo el país que, según remarcó, en Castilla y León está empezando a surgir. «Debemos cambiar el chip y apostar decididamente por el I+D que permitirá que España de un salto cualitativo». Pero eso, trasladó Rivera, se conseguirá gobernando y no en la oposición en un gobierno con bipartidismo.

Confianza en la política

En este punto, Rivera remarcó la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía porque, continuó, un país que piensa que los políticos vienen a robar o a forrarse es un problema. Y por ello, Rivera aseguró que impulsará medidas como la despolitización de la justicia, con el compromiso de si alcanza el Gobierno, ser el primer presidente que no escoja el Fiscal General del Estado.

Además, también apuesta por la supresión de los aforamientos o los indultos político, crear listas abiertas así como aplicar reformas en la financiación de los partidos y dotar de independencia a los reguladores para que «sean expertos y no partidos los que dirijan el Banco de España o la CNMV».

El objetivo último, ser útil para España y los españoles, restableciendo los valores democráticos y constitucionales, logrando que los españoles vuelvan a confiar en la democracia y partidos políticos «hasta que no eso ocurra, los españoles no pagaran con confianza sus impuestos y no creerán en la democracia y así nacen los populistas y nacionalistas que aparecen con soluciones mágicas que en un minuto arreglan la economía y el país. Así se quiebra el sistema democrático».

Plan estratégico contra la despoblación

Y frente a los nacionalistas y separatistas, Rivera defendió la igualdad real en toda España, donde todos españoles tengan los mismos servicios y oportunidades con independencia del lugar de nacimiento o residencia. En este punto, Rivera anunció la puesta en marcha de un plan contra la despoblación para permitir a los leoneses desarrollar su futuro en la tierra.

«Vamos a proponer un plan estratégico contra la despoblación. El líder autónomo Luis Fuentes está trabajando junto a nuestros compañeros económicos para establecer un plan que fomente la llegada de empresas y generar oportunidades para los jóvenes y lograr que la gente que quiera trabajar en León se quiera quedar en su tierra».

En el transcurso de su intervención, cargó contra el «cuponazo insolidario» en lo que se ha convertido la financiación autonómica con privilegios del siglo pasado. Ante ello, Rivera aseguró que desde Ciudadanos defenderá un modelo en el que la financiación llegue a todos los territorios conforme a las personas y pensando en prestar servicios.

«Quiero que se garantice la sanidad y la educación en todo el territorio con independencia de los derechos históricos de algunos territorios. No somos más ni menos. Hace falta perder los complejos frente a los nacionalistas y decir a los supremacistas que se acabó ponerse de rodillas, pedir perdón por ser español y por querer ser iguales y libres», remarcó con contundencia Rivera.

Por último, Rivera remarcó el la necesidad de tener un proyecto para Europa y para ello «es importante» que Ciudadanos gane las próximas elecciones para dar soluciones a la clase media, al nacionalismo que se alimenta de falsas soluciones y aplicar una reforma de país.

Un proyecto que quiere dibujar un futuro con una España unida, sin bandos, ni rojos ni azules, sólo españoles quiere quieran remar en esa dirección. Un cambio que desde la humildad, Rivera quiere liderar frente al «no es no» del PSOE y el mensaje obsoleto del PP «empañado con los casos de corrupción».

«España es nuestro objetivo, nuestra pasión desde que hace once años sembramos en Barcelona una semilla. Tenemos claro el futuro pero en el presente queremos ser útiles para los españoles. Si hemos crecidos y las encuestas nos sitúan en la primera posición es porque estamos demostrando que somos útiles».