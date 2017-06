Se alquila piso (falso) en León

Pisos recién remodelados, con un alquiler económico, muy atractivos para el cliente pero, finalmente, falsos.

Una secuencia de anuncios a través de uno de los portales más conocidos a nivel nacional en este terreno (milanuncios.com) ha llevado a más de un leonés a estar a un paso de caer 'en la trampa' de un alquiler imposible acompañado de la pérdida de 720 euros.

Los estafadores proceden a atraer a sus víctimas con un tipo de anuncios muy atractivos que prometen buenos pisos en alquiler a precios sumamente atractivos.

720 euros de estafa

Este mismo fin de semana los anuncios advertían de pisos 'recién reformados' en la calle Calle Daoiz y Velarde de la capital detallando el número del portal en el que se ubicaban.

«El piso esta disponible y se puede alquilar en cualquier momento. El precio es de 360 euros al mes y La Fianza es 360 euros (total=720 euros)» se datalla en uno de los correos electrónicos remitido al posible cliente.

Un precio que «para sorpresa del cliente incluye comunidad, luz, agua, además de plaza de aparcamiento», se detalla.

'No se puede ver el piso'

El pago, eso sí, debe realizarse antes de ver el piso con la advertencia de que el titular es «disenador grafico de Manchester, UK» remarcando que adquirió el piso «para mi hija, pero ahora esta permanente a casa, por eso estoy alquilando el lugar por larga duracion».

«En este momento no es nadie alli y soy el unico con las llaves por eso 'no se puede ver el piso!!!' La entrega de las llaves y el contrato se realizara con HomeAway (www.homeaway.co.uk). HomeAway es una agencia que conecta a los huespedes y propietarios. Creo que ya conoce! Si usted quieres te puedo explicar el procedimiento para la reserva», también se remarca.

Pero la realidad, sin embargo, no deja lugar a duda. El piso no existe, los vecinos no conocen que se alquile en ningún caso y todo el inmueble tiene residentes. El resultado, una estafa.