Secot ofrecerá 2.000 horas de asesoramiento para ayudar a los recién titulados a crear empresas

Hasta 30.000 jóvenes de toda la Comunidad podrán beneficiarse del asesoramiento que medio centenar de voluntarios de la Asociación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot) ofrecerán durante 2.000 horas por curso a recién titulados y alumnos de último curso sobre la creación de empresas.

La iniciativa se hará realidad gracias al protocolo para la creación de la Oficina del Egresado Emprendedor firmado este miércoles en León por consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo; los rectores de las universidades de Burgos, Manuel Pérez Mateos; León, Juan Francisco García Marín; Valladolid, Daniel Miguel San José; el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez y los presidentes de Secot León, Roberto Escudero y Secot Valladolid, José González Torrico.

La oficina responde a un compromiso planteado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el Debate de Política General celebrado en las Cortes de Castilla y León el pasado mes de junio. El proyecto, en el que también está implicada la Consejería de Economía y Hacienda, conjuga la experiencia de profesionales senior para ayudar a jóvenes egresados emprendedores en todo el territorio de la Comunidad y se extenderá a la Formación Profesional, según avanzó hoy Fernández Carriedo. Además, consolida el trabajo ya hecho por las universidades impulsando una red colaborativa para el intercambio de buenas prácticas.

La Oficina funcionará en todos los campus adscritos a las universidades públicas; en concreto en los de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro; en el de León y Ponferrada; en Salamanca, Zamora, Ávila, y Béjar; y en el de Valladolid, Palencia, Segovia y Soria. El objetivo de esta propuesta de asesoramiento es ofrecer una orientación práctica y permanente al recién titulado universitario y a alumnos de los últimos cursos, sobre la posibilidad real de iniciar una actividad empresarial en la Comunidad por cuenta propia. No obstante, el consejero puntualizó que no se limitará esta ayuda por cuestiones de edad; de forma que podrán acceder al servicio titulados no recientes.

Desarrollo de ideas de negocio

Los voluntarios de Secot ayudarán a los interesados a descubrir las competencias y habilidades directivas, así como desarrollar sus ideas de negocio e iniciarse en el mundo empresarial, lo que permitirá una mejora en la empleabilidad de los titulados de la Comunidad y posicionar el emprendimiento dentro de las preferencias de los jóvenes titulados. La Oficina del Egresado Emprendedor cuenta con el impulso de la Junta a través de las consejerías de Economía y Hacienda, Empleo, y Educación; las universidades públicas a través de sus 13 campus y centros operativos.

El consejero remarcó que esta propuesta dirigida a los jóvenes supone una «colaboración absoluta intergeneracional, la participación de todas las universidades y fortalece y da cohesión a una labor que ya desarrollan en otros aspectos las instituciones académicas».

«Los jóvenes son uno de los colectivos que más han sufrido la crisis económica; hemos llegado a alcanzar en Castilla y León el 52 por ciento de tasa juvenil de paro y son uno de los colectivos que más se está beneficiando de la recuperación porque esa tasa ya se ha reducido en 16 puntos», remarcó. Esta tasa, dijo, es mucho más baja que la media española y Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma que más ha reducido el paro juvenil en el último año pero tiene que priorizar el rebajarla más ya que aún duplica la tasa media de desempleo. Además, Fernández Carriedo recordó que los jóvenes universitario presentan un porcentaje de paro menor que el resto.

Funcionamiento

La Oficina del Egresado Emprendedor desarrollará tres áreas de trabajo: orientación, seguimiento y emprendimiento e inserción laboral. En primer lugar el área de ‘Orientación’ realizará una atención personalizada a los alumnos. Para ello, Secot garantizará la atención en las oficinas que se pongan en funcionamiento a través de la presencia necesaria, con medios materiales y humanos.

En segundo lugar el área de ‘Formación’ valorará y apoyará el proyecto impulsado por el titulado universitario a través de programas diseñados por Secot con formación teórica y práctica, tutorías, conferencias, visitas y talleres prácticos. Por último, en tercer lugar, el área de ‘Emprendimiento e Inserción Laboral’ pondrá en marcha el seguimiento, en su caso por Secot, de los proyectos puestos en marcha como consecuencia del asesoramiento prestado, durante su fase de implantación.

Para las actividades de tutoría y asesoramiento la Universidad habilitará un espacio físico en el que los Senior atenderán a los alumnos que acudan con su proyecto para informarse. En relación con la formación, las actividades se realizarán en aulas dotadas de los recursos necesarios en función del número de participantes en cada una.

El proyecto comenzará a funcionar tras la firma de los protocolos específicos con cada universidad, que tendrán vigencia anual prorrogable de forma tácita de año en año, por cursos académicos. Cada universidad concretara con Secot el calendario y horario de atención a los usuarios. La Oficina crea, además, un marco de relaciones que permite facilitar la colaboración y asistencia técnica en los proyectos y permite el desarrollo de una red colaborativa de buenas prácticas entre los emprendedores.

Apoyo al emprendimiento

La puesta en marcha de la Oficina del Egresado Emprendedor es coherente con la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2016-2020, puesta en marcha por la Junta a finales del pasado año para reconocer a los autónomos su impulso a la economía y el empleo de Castilla y León. La Estrategia da respuesta a las necesidades de los emprendedores a lo largo de toda su vida laboral o profesional, desde el momento del inicio de su actividad hasta su jubilación o sucesión, y pasando por todas las fases intermedias de crecimiento y expansión.