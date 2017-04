«Somos una entidad prudente, de fiar, a la que le gusta el contacto directo con el cliente»

Las tres espigas que forman parte del logotipo de Caja Rural significan mucho más que una estrecha vinculación con el mundo rural. Revelan el compromiso, la raíz en una Comunidad a la que sirve con lealtad, apuesta por el futuro y ganas de apoyar el crecimiento y el emprendimiento.

Caja Rural, con un profundo arraigo en Zamora, se consolida en León, donde capta 3.000 nuevos clientes y ya dispone de una red de 15 oficinas. El volumen de negocio alcanza los 445 millones en León y la inversión crece hasta los 112 millones en el pasado ejercicio.

Son los números que dejan ver la apuesta por León y por los leoneses. Una apuesta que es, al mismo tiempo, un compromiso de servicio.

Para el director general de la entidad, Cipriano García, Caja Rural es un ejemplo de «bien hacer», de inversión serena y prudencia operativa, pero al mismo tiempo es un ejemplo de compromiso con el cliente de principio a fin. Y todo, remarca, con el compromiso de una plantilla «joven» marcada por la filosofía de una marca que en tiempos turbulentos ha dejado ver solvencia y responsabilidad.

-¿Los positivos resultados de la entidad responden a una filosofía de trabajo muy específica, a un enorme esfuerzo interno?

-El resultado del balance es consecuencia de la actividad que cada año va desarrollando la entidad. En este caso, en este año concreto, no tenemos el récord en crecimiento, posiblemente en recursos propios sí. Hemos captado en recursos ajenos 163 millones de euros, que supone un crecimiento de un 10,2%. Hemos captado un incremento en activo de 60 millones de euros, que supone en 6% de crecimiento. Hemos consolidado de alguna forma los recursos propios como consecuencia del beneficio que vaya a suponer que vamos a dar 10.700.000 euros, que son 10 millones más que van a reservas, lo que hace que la solvencia de la entidad se fortalece. El resumen general de la entidad se resume en estos parámetros junto con la eficiencia, que es otro de los potenciales de la entidad. Tenemos un 44% de eficiencia, cuando la media del sector está en el 60. Somos una de las entidades más eficientes de España. Y es que el año 2016 ha sido un año importante en el desarrollo y que de alguna forma nos afianza en una continuidad que vamos a tener.

-¿El estar tan ligado como entidad al sector primario ha hecho que no haya sido una entidad tan castigada por la crisis?

-Nuestro apellido es rural. Nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero nuestra actividad en el sector primario, pero en provincias como Zamora, tenemos un 50% de la PAC, que de alguna forma referencia la implantación que tenemos en el sector primario siempre ha estado vinculada al sector agrícola-ganadero. Atendemos a todos los sectores, desde las pymes, comercio… a todos los niveles.

-¿Cuál ha sido el secreto para librarse en plena crisis de los activos contaminados que tanto han afectado a otras entidades?

-Somos una entidad prudente, hemos hechos los deberes de forma tranquila. En nuestro caso, hemos sido más conservadores en crecimiento y en beneficio, y cuando han llegado las dificultades, hemos sido capaces de solventarlas. También hemos hecho algunas cosas mal, pero aun así, hemos avanzado en los proyectos reconduciéndolos. Proyectos que hubiesen supuesto pérdidas importantes para la entidad, hemos sido capaces de gestionarlas, ponerlas en valor, y de hecho, una parte importante de los beneficios de estos años, viene cómo consecuencia de esta gestión. Una gestión prudente y razonable, siempre consensuada y contando nuestras posibilidades. Que los clientes estén satisfechos con nuestros resultados, es la mejor propaganda que podemos tener.

-Hay una banca del pasado, hay una banca del presente y una banca del futuro. ¿Cuál es el camino que va a tomar Caja Rural en estos tiempos que están y vienen?

-Sin ninguna duda, la digitalización del sistema financiero como en todos los órdenes, es inevitable. Pero si entendemos que tenemos que tener una cercanía con el cliente. Nosotros al pertenecer al Grupo Nacional de Cajas Rurales nos hace más fácil que nos incorporemos a todos los avances con rapidez y facilidad. Estamos seguros de que el contacto humano no se debe perder.

-Ha habido un momento muy difícil para otras cajas que llevan una política de repliegue del mundo rural. Contrasta con la filosofía que esta entidad lleva. ¿Perder esa cercanía es un error?

-A nosotros el desarrollo del sector primario nos parece fundamental. Por eso, tenemos que tener la raíz razonadamente atendida. No se nos pasa por la cabeza desatender al sector rural, al sector primario, que supone el 20% de nuestro balance. En nuestro caso, nos ha ido bien así. El sector agroalimentario en León es muy importante y tiene que crecer aún más.

-¿Cómo se ve el desarrollo económico de León?

-Es una provincia que siempre ha sido prospera en todos los sentidos, entiendo que haya cierto pesimismo acerca del crecimiento de los últimos años. Es entendible la comparación con otras provincias como Burgos o Valladolid. Pero desde fuera de León, se ve una provincia con muchas oportunidades. Dentro de la Comunidad, León tiene que tener una importancia primordial.

-¿Caja Rural es un ejemplo de que se debe seguir confiando en las cajas, en quienes lo han sabido hacer bien?

-El nombre no debería significar todo, sino la gestión y los hechos. Somos una cooperativa de crédito, no somos una entidad financiera cómo las demás. Y aunque hablar hoy de Caja es algo negativo para mucha parte de la sociedad, nosotros no los vemos así, nuestra trayectoria y resultados nos avalan.

-Hay un proceso de modernización también dentro del sector primario, con cooperativas, grandes grupos… ¿Hay negocio en ese terreno?

-Todos los sectores evolucionan. El sector primario, tanto el agrícola, como el ganadero, están llevando una gran reestructuración. Es un sector que se va agrupando y profesionalizándose. Las extensiones de cultivo o explotaciones ganaderas individuales han desaparecido. Y eso, conlleva un proceso de posibilitar un valor añadido y proyectos más grandes. Este sector está posicionándose para grandes proyectos.

-¿La entidad se plantea ir creciendo fuera de los límites de Castilla y León?

-Nosotros trabajamos en Zamora, León y Valladolid. Vamos a continuar, volcándonos con nuestra forma de trabajo y seguir desarrollando el proyecto local de Caja Rural de León para os leoneses.

-¿Qué le diría a quien no conoce Caja Rural y sus enormes capacidades?

-De Caja Rural destacaría su verdadero valor: las personas como centro de nuestro negocio. Hemos superado los momentos difíciles al lado del cliente colaborando con ellos. Conocer a las personas es fundamental. Formamos parte de sus vidas y, por lo tanto, Caja Rural está y estará presente en las ilusiones y proyectos de los leoneses.