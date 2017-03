León en Común avisa de que el siguiente derrumbe «se producirá en la cerca medieval»

Quien avisa no es traidor, si no avisador. Al menos esta es la postura del grupo municipal León en Común que, afirma, han advertido esta semana en la Comisión de Urbanismo, y en concreto a la concejala de este área, Ana Franco, que «se tomen medidas para evitar el deterioro continuado de la cerca medieval». «No es la primera vez que lo hacemos pero, es evidente que nuestras reclamaciones no han sido tenidas en cuenta nunca», añade.

«Sólo hay que darse una vuelta por el tramo más largo de la cerca, el que va desde la Plaza de Riaño a la Plaza de San Francisco, para ver las carencias que tiene la zona. La limpieza brilla por su ausencia, hay pintadas por todas partes y hay puntos especialmente peligrosos porque los focos están casi todos rotos y en su lugar lo que hay son huecos de bastante profundidad repletos de suciedad», explican desde Lec.

Consideran que, además, «no es menos importante es el hecho de que haya vegetación proliferando por todas partes, tanto por la zona peatonal como por el tramo superior, lo que viene a redundar en la imagen de dejadez que le puede quedar a cualquier persona que transite por la zona». «A todo esto hay que añadir que, por culpa de las inclemencias meteorológicas, se producen pequeños desprendimientos de materiales, tal y como sucedió en la Calle Prado de los Judíos el año pasado. Es cierto que aún no hemos llegado a los extremos de lo sucedido la semana pasada en Conde Rebolledo o de lo que aconteció en la Era del Moro el año pasado, pero, de no tomarse las medidas oportunas, va a acabar pasando algo similar en muy poco tiempo», aseguran.

Este grupo municipal recalca que el Ayuntamiento «no tiene la titularidad de la muralla» pero sí que es quien tiene «la responsabilidad de mantenerla y conservarla». «Por eso exigimos que lo hagan. La Cerca Medieval de León está en la Lista Roja del Patrimonio que elabora Hispania Nostra desde febrero de 2014. Cuando un monumento entra en esa lista es porque hay riesgos reales de pérdida total e irremediable. Creemos que es gravísimo que, en todo este tiempo, no se haya hecho nada para sacar este pedazo de historia de esta lista así que, una vez más, le pedimos al Ayuntamiento que dejen de echar balones fuera y se pongan a trabajar para mantener el patrimonio civil de nuestra ciudad como se merece», sentencia.