'Salvemos la Plaza del Grano' presenta un recurso contra el acuerdo de Patrimonio que dio luz verde a las obras

La Plataforma 'Salvemos la Plaza del Grano' ha presentado un recurso ante la Dirección General de Patrimonio Cultural Recurso de Alzada, contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio de León, recaído sobre los Expedientes CTPC 417/15 y CTPC 388/13 relativos a las obras en las calles Capilla y Mercado y en la Plaza del Mercado del Grano, obras de reurbanización del entorno de la Iglesia del Mercado en el Camino de Santiago a su paso por la ciudad de León, que dio paso a las obras iniciadas el día 6 de febrero.

«Invocamos la nulidad del acuerdo por su parcialidad, arbitrariedad y falta de motivación, lo cual contraviene distintos artículos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones pública, de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León y del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultual de Castilla y León. Todo ello en relación con el artículo 9.1 de la CE que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos», señalan.

El recurso se ha basado, explican, «en la desprotección legal de la Plaza del Grano y del Camino de Santiago: La Junta sigue sin proteger la Plaza como bien de interés cultural (BIC); y el Ayuntamiento, sigue sin iniciar la redacción del Plan Especial del Camino de Santiago en su término municipal».

«Recordamos que el Ayuntamiento solicitó, en febrero de 2014, la incoación del procedimiento para la declaración de la plaza del Grano como BIC, al considerar que 'la Plaza del Grano de esta ciudad pudiera reunir de forma singular y relevante las características del artículo 1.2 de la Ley 12/2002, en orden a su declaración como Bien de Interés Cultural, pudiendo, bien declararse de forma individual, o bien incluirse en el entorno de protección de la Iglesia de Santa María del Mercado…' La Consejería está siempre obligada a resolver, no sólo dictando una resolución expresa incoando o no el expediente BIC, sino que si los informes presentados por el Ayuntamiento de León al realizar su solicitud son concluyentes, tendrá que incoar el procedimiento, sin que tenga potestad discrecional para denegarlo. A pesar de ello, seguimos esperando la resolución que de ser negativa, también tendrá que motivar y notificar la Consejería de Cultural y eso aún no ha ocurrido», afirman.

Otro de los motivos que han movido a la plataforma a presentar este recurso es «la parcialidad». «No hay justificación para separar, en dos expedientes, la autorización de obras que pertenecen al mismo proyecto y que afectan al entorno del mismo BIC, la Iglesia del Mercado. Menos justificación tiene, si cabe, el único pronunciamiento hecho por la Comisión sobre las obras en la Plaza del Grano, en septiembre de 2014, que recae sobre las nuevas aceras y fracciona esta intervención en 'Obras de Mantenimiento' (aceras oeste y sur) y 'Obras de Mejora de la Movilidad' (aceras norte y oeste). Una nueva subdivisión cuya arbitrariedad denunció Ecologistas en Acción en su día, al tratarse de obras del mismo tipo, que se presentan con dos presupuestos distintos, que no exceden los 50.000 euros (sin IVA) cada uno de ellos, lo que hubiera permitido su adjudicación directa (sin concurso)», explica.

La Plataforma asegura que sobre la fase 2, referida al conjunto de las obras en la Plaza del Grano, «aún no ha recaído dictamen favorable debidamente motivado».

También critica «la arbitrariedad y falta de motivación». «Los acuerdos de las Comisiones tienen que ser motivados y basarse en informes técnicos cuya incorporación, en el presente caso, es preceptiva dada la desprotección del Camino de Santiago a su paso por la ciudad de León», afirman.

«Es en el acuerdo inicial, de 29 de septiembre de 2014, donde encontramos la única justificación 'técnica' de las obras, expresada en los siguientes términos. 'Los proyectos presentados plantean la intervención en el perímetro de la plaza, con el fin de mejorar su accesibilidad. Para ello, se propone la renovación de las aceras, con ensanchamiento de éstas y la creación de nuevas aceras en las zonas donde no existían, con materiales acordes con el entorno en el que se encuentra la plaza, que permitan el tránsito peatonal y de personas con minusvalía'», comentan.

Por todo ello, «al amparo de la Ley 12 /2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, del Informe del Comité Nacional Español de ICOMOS de fecha 5 de diciembre de 2015 y de la Resolución del Procurador del Común de 3 de marzo de 2016», solicitan en primer lugar «la revocación del acuerdo que por incurrir en nulidad de pleno derecho».

También solicitan «la inmediata incoación de los procedimientos administrativos necesarios para la protección integral de la plaza del Grano como BIC» y que se inste al Ayuntamiento de León al «abandono del proyecto de reurbanización de la Plaza del Grano (fase 2 de las obras) y se ordene la urgente realización de obras de reparación y mantenimiento» para que se inicien, así, «los trabajos de conservación y rehabilitación de los pavimentos que la Plaza del Grano necesita y podamos conservar esta plaza leonesa, única en Europa por su empedrado, tal y como ha llegado hasta nuestros días».